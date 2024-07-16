https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/trumpin-olasi-disisleri-bakanindan-ukrayna-onerisi-ozerk-bolgeler-kurulsun-1085909744.html

Trump'ın olası dışişleri bakanından Ukrayna önerisi: 'Özerk bölgeler kurulsun'

Trump'ın olası dışişleri bakanından Ukrayna önerisi: 'Özerk bölgeler kurulsun'

Sputnik Türkiye

Trump'ın seçimleri kazanması halinde Ukrayna'da barış için çok kısa sürede müzakerelere başlamayı planladığı daha net biçimde dile getirilirken, Cumhuriyetçi... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T17:37+0300

2024-07-16T17:37+0300

2024-07-16T17:37+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

cumhuriyetçi parti

j.d. vance

james david vance

richard grenell

ukrayna

ukrayna krizi

özerk bölge

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın önceki görev süresinde birlikte çalıştığı favori diplomatlarından Richard Grenell, Ukrayna'da özerk bölgeler kurulmasını önerdi.Trump'ın başkanlık döneminde Almanya Büyükelçisi ve Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili olarak görev yapan, Kasım 2024'teki seçimleri Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde dışişleri bakanlığı koltuğuna oturabileceği öngörülen güçlü adaylardan Grenell, Ukrayna'daki krizin çözümüyle ilgili görüşlerini anlattı.Bloomberg'e demeç veren Grenell, Ukrayna'da özerk bölgeler kurulmasını öngören formülün kabulü halinde barışın sağlanabileceğini belirtti.Ukrayna'nın bu öneriyle toprak bütünlüğünü de koruyacağını kaydeden Grenell, bu önerinin hayata geçirilmesi halinde sadece Ukrayna'daki bölgelerin yeni statü elde edeceğini söyledi.Grenell, "Özerk bölgeler birçok insan için pek çok şey ifade edebilir, bu detayların üzerinde çalışılması gerekiyor" dedi.'NATO, Ukrayna'yı üyeliğe kabul etmemeli'Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliği hakkındaki görüşlerini de paylaşan Grenell, İttifak'ın böyle bir karar almaması gerektiğinin altını çizdi.Kremlin'den yorum gelmiştiTrump'ın başkan yardımcısı adayı olan Ohio Senatörü J.D. Vance, Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, Ukrayna krizini sona erdirmek için Rusya ile görüşmeler yapacağını belirtmişti.Fox News’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi” demişti.Vance'in sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda yorumda bulunmak için ABD'deki seçimlerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.Peskov, "Şu anda kimin neye hazır olduğu, kimin hangi tutumlara bağlı olduğu konusunda çok sayıda tartışma ve spekülasyon var. Şu anda Trump, dünden itibaren ABD başkan adayı. O yüzden seçimlerin sonucunu bekleyelim. ABD'li seçmenler geleceklerine kendileri karar verecek. Bu onların meselesi, bizim değil" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kremlinden-trumpin-baskan-yardimcisi-adayi-vance-hakkinda-ilk-aciklama-1085899581.html

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abd, donald trump, cumhuriyetçi parti, j.d. vance, james david vance, richard grenell, ukrayna, ukrayna krizi, özerk bölge, rusya, kremlin, dmitriy peskov