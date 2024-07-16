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Trump'a saldıran Crooks’un zayıf nişancılık yüzünden okul takımına alınmadığı ortaya çıktı
Trump'a saldıran Crooks’un zayıf nişancılık yüzünden okul takımına alınmadığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T10:49+0300
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suikast girişimi
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New York Post gazetesine konuşan eski sınıf arkadaşları, Crooks’un okulun atıcılık takımının organize ettiği seçmelere katıldığını ama poligonda hiçbir hedefi vuramadığını anlattılar.Crooks’un okuduğu okulun eski öğrencilerinden Jameson Murphy, “Seçmelere katıldı... ve komik derecede kötü atıcı çıktı, takıma giremedi ve ilk günden sonra ayrıldı” diye konuştu.Bir diğer eski öğrencinin sözlerine göre, Crooks herkesten uzak duruyordu, derslere avcı kıyafetiyle geliyordu, ama “hiç ateş edemiyordu”.Sınıf arkadaşları, Crooks’un tam olarak ne söylediğini detaylandırmadan, “Okul ortamında ateşli silahlar varken uygun olmayan bazı kaba şakalar yaptı” dediler.Daha önce CBS News, Crooks’un bir sportif atıcılık kulübünün üyesi olduğunu bildirmişti.Trump’a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden zanlının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html
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abd, donald trump, suikast girişimi, tüfek, okul, takım

Trump'a saldıran Crooks’un zayıf nişancılık yüzünden okul takımına alınmadığı ortaya çıktı

10:49 16.07.2024
Trump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un okulun atıcılık takımına katılmak istediği, ama müstehcen şakaları ve zayıf nişancılığı yüzünden takıma alınmadığı belirtildi.
New York Post gazetesine konuşan eski sınıf arkadaşları, Crooks’un okulun atıcılık takımının organize ettiği seçmelere katıldığını ama poligonda hiçbir hedefi vuramadığını anlattılar.
Crooks’un okuduğu okulun eski öğrencilerinden Jameson Murphy, “Seçmelere katıldı... ve komik derecede kötü atıcı çıktı, takıma giremedi ve ilk günden sonra ayrıldı” diye konuştu.
Bir diğer eski öğrencinin sözlerine göre, Crooks herkesten uzak duruyordu, derslere avcı kıyafetiyle geliyordu, ama “hiç ateş edemiyordu”.
Sınıf arkadaşları, Crooks’un tam olarak ne söylediğini detaylandırmadan, “Okul ortamında ateşli silahlar varken uygun olmayan bazı kaba şakalar yaptı” dediler.
Daha önce CBS News, Crooks’un bir sportif atıcılık kulübünün üyesi olduğunu bildirmişti.

Trump’a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden zanlının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
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