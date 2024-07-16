https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/trabzonspordan-thomas-meunier-aciklamasi-kapa-bildirildi-1085912700.html
Trabzonspor'dan Thomas Meunier açıklaması: KAP'a bildirildi
Trabzonspor'dan Thomas Meunier açıklaması: KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. KAP'a bildirilen açıklamada, "Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:17+0300
2024-07-16T19:17+0300
2024-07-16T19:17+0300
spor
trabzonspor
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
belçika
thomas meunier
fesih
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Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'in, Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/trabzonsporda-6-futbolcudan-kulup-bulmasi-istendi-1085499686.html
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thomas meunier, trabzonspor, sözleşme feshi, kamuyu aydınlatma platformu, kap, yasal süreç, profesyonel futbolcu, tek taraflı fesih
thomas meunier, trabzonspor, sözleşme feshi, kamuyu aydınlatma platformu, kap, yasal süreç, profesyonel futbolcu, tek taraflı fesih
Trabzonspor'dan Thomas Meunier açıklaması: KAP'a bildirildi
Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. KAP'a bildirilen açıklamada, "Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler şirketimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'in, Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 7 Şubat 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler şirketimiz tarafından başlatılmıştır."