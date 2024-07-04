https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/trabzonsporda-6-futbolcudan-kulup-bulmasi-istendi-1085499686.html

Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı

Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'da Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic'ten yeni kulüp bulmaları istendi. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

trabzonspor

futbolcu

futbolcular

tonio teklic

dimitrios kourbelis

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Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kampın üçüncü gününün ilk antrenmanında bordo-mavili futbolcular, core ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Kuvvetle bağlantılı teknik çalışmayla devam eden idmanın son bölümünde ise sprint çalışması yapıldı.Milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.6 yabancı oyuncu kamp kadrosunda yokTrabzonspor'da 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmuyor.Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic, Macaristan'a getirilmedi.Bu oyuncuların kulüp bulması istenirken geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.-Santrfor eksikliğiTrabzonspor, 35 kişilik kamp kadrosunda izinli olan milli futbolcuların haricinde 31 oyuncuyla çalışmalarını sürdürürken santrfor sıkıntısı çekiyor.Bordo-mavililerde Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması, Gomez'in yeni dönemde düşünülmemesi, Denis Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım'ın da milli takımlarda olması nedeniyle santrfor olarak kampta sadece Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor.

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trabzonspor, futbolcu, futbolcular, tonio teklic, dimitrios kourbelis