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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyanin-dort-bolgesinde-ve-karadenizde-13-ukrayna-ihasi-vuruldu-1085888068.html
Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Rostov, Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA)... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T08:03+0300
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hava savunma
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesinde 9 ve Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde birer İHA engellediği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, belgorod, kursk, voronej
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, belgorod, kursk, voronej

Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu

08:03 16.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Rostov, Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesinde 9 ve Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde birer İHA engellediği kaydedildi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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