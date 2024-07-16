https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyanin-dort-bolgesinde-ve-karadenizde-13-ukrayna-ihasi-vuruldu-1085888068.html

Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Rostov, Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA)... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T08:03+0300

2024-07-16T08:03+0300

2024-07-16T07:59+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesinde 9 ve Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde birer İHA engellediği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html

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