https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyanin-dort-bolgesinde-ve-karadenizde-13-ukrayna-ihasi-vuruldu-1085888068.html
Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Rostov, Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA)... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T08:03+0300
2024-07-16T08:03+0300
2024-07-16T07:59+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesinde 9 ve Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde birer İHA engellediği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, belgorod, kursk, voronej
Rusya’nın dört bölgesinde ve Karadeniz’de 13 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Rostov, Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Rostov bölgesinde 9 ve Belgorod, Kursk ve Voronej bölgeleri ile Karadeniz üzerinde birer İHA engellediği kaydedildi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.