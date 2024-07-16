https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyada-da-subeleri-var-abdli-motosiklet-kulubu-bandidosun-uyeleri-ukrayna-ordusunda-savasiyor-1085895972.html
Rusya’da da şubeleri var: ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor
Rusya’da da şubeleri var: ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor
Sputnik Türkiye
ABD’li merkezli uluslararası motosiklet kulübü Bandidos’un üyelerinin, Ukrayna ordusu saflarında savaştığı bildirildi. Kulübün Rusya’da faaliyet göstermeye... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:34+0300
2024-07-16T11:34+0300
2024-07-16T11:31+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
abd
motosiklet
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Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bandidos motosiklet kulübüyle bağlantılı internet kaynakları ve örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları analiz edildi. Fotoğraf incelemesi sonucu, kulübün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşı olan bazı üyelerinin Ukrayna ordusu saflarında savaştığı tespit edildi” ifadesini kullandı.Kaynak, söz konusu motosiklet kulübünün Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiğini kaydetti.Bandidos’un genel merkezi ABD’nin Texas Eyaleti’nde bulunuyor. Kulübün 22 ülkede şubesi bulunuyor.İncelenen bilgiler, bazı kulüp üyelerinin ABD ve NATO askeri uzmanları tarafından eğitildiğini ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/nato-uyesi-ispanya-ukraynaya-onarilmis-leopard-tanklari-gonderdi-1085892031.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, motosiklet, kulüp
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, motosiklet, kulüp
Rusya’da da şubeleri var: ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor
ABD’li merkezli uluslararası motosiklet kulübü Bandidos’un üyelerinin, Ukrayna ordusu saflarında savaştığı bildirildi. Kulübün Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiği belirtildi.
Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bandidos motosiklet kulübüyle bağlantılı internet kaynakları ve örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları analiz edildi. Fotoğraf incelemesi sonucu, kulübün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşı olan bazı üyelerinin Ukrayna ordusu saflarında savaştığı tespit edildi” ifadesini kullandı.
Kaynak, söz konusu motosiklet kulübünün Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiğini kaydetti.
Bandidos’un genel merkezi ABD’nin Texas Eyaleti’nde bulunuyor. Kulübün 22 ülkede şubesi bulunuyor.
İncelenen bilgiler, bazı kulüp üyelerinin ABD ve NATO askeri uzmanları tarafından eğitildiğini ortaya koyuyor.