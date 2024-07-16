https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyada-da-subeleri-var-abdli-motosiklet-kulubu-bandidosun-uyeleri-ukrayna-ordusunda-savasiyor-1085895972.html

Rusya’da da şubeleri var: ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor

Rusya’da da şubeleri var: ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor

Sputnik Türkiye

ABD’li merkezli uluslararası motosiklet kulübü Bandidos’un üyelerinin, Ukrayna ordusu saflarında savaştığı bildirildi. Kulübün Rusya’da faaliyet göstermeye... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T11:34+0300

2024-07-16T11:34+0300

2024-07-16T11:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

motosiklet

kulüp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085895352_0:26:655:394_1920x0_80_0_0_808c42d46e706114a1b17558d6d454ee.jpg

Rusya güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bandidos motosiklet kulübüyle bağlantılı internet kaynakları ve örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları analiz edildi. Fotoğraf incelemesi sonucu, kulübün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşı olan bazı üyelerinin Ukrayna ordusu saflarında savaştığı tespit edildi” ifadesini kullandı.Kaynak, söz konusu motosiklet kulübünün Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiğini kaydetti.Bandidos’un genel merkezi ABD’nin Texas Eyaleti’nde bulunuyor. Kulübün 22 ülkede şubesi bulunuyor.İncelenen bilgiler, bazı kulüp üyelerinin ABD ve NATO askeri uzmanları tarafından eğitildiğini ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/nato-uyesi-ispanya-ukraynaya-onarilmis-leopard-tanklari-gonderdi-1085892031.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, abd, motosiklet, kulüp