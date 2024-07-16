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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/nato-uyesi-ispanya-ukraynaya-onarilmis-leopard-tanklari-gonderdi-1085892031.html
NATO üyesi İspanya, Ukrayna'ya onarılmış Leopard tankları gönderdi
NATO üyesi İspanya, Ukrayna'ya onarılmış Leopard tankları gönderdi
Sputnik Türkiye
NATO ülkesi İspanya, Ukrayna ordusuna askeri yardım sağlamaya devam ediyor. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T10:15+0300
2024-07-16T10:15+0300
ukrayna krizi
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
leopard
leopard 2a4 tipi tank
patriot
güvenlik
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İspanya Savunma Bakanlığı, onarılan ve modernize edilen 10 Leopard tankının Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Alcala de Guadaira'daki (Sevilla) Santa Barbara Sistemas fabrikasında yürütülen kapsamlı onarım ve modernizasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 10 Leopard 2A4 muharebe tankının Ukrayna'ya sevkiyatı başladı" dendi.Tankları taşıyan geminin haftasonu Polonya'ya ulaşacağını kaydeden bakanlık, askeri teçhizatın Polonya'dan Ukrayna'ya karayoluyla nakledileceğini belirtti.Bakanlık, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Leopard tanklarının toplam sayısının 20'ye ulaştığını da bildirdi.Güvenlik anlaşması imzalanmıştı27 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalamıştı.İspanya, anlaşma kapsamında bu yıl Ukrayna'ya 1 milyar euro değerinde askeri yardım, 3 yıl içinde de toplam 5 milyar euroluk yardım sağlayacak.İspanyol basınına yansıyan haberlere göre anlaşma, yeni bir Patriot füzesi partisini, 19 Leopard 2A4 tankını ve İspanya'da üretilen mühimmatı da kapsıyor.Nisan ayı sonunda İspanya Savunma Bakanlığı, Patriot füzelerinin yanı sıra birçok askeri teçhizatın da Kiev'e gönderildiğini doğrulamıştı.Rusya Batı'nın yardımlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, leopard, leopard 2a4 tipi tank, patriot, güvenlik, anlaşma, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, nato
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, leopard, leopard 2a4 tipi tank, patriot, güvenlik, anlaşma, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, nato

NATO üyesi İspanya, Ukrayna'ya onarılmış Leopard tankları gönderdi

10:15 16.07.2024
© AALeopard 2 tank
Leopard 2 tank - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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NATO ülkesi İspanya, Ukrayna ordusuna askeri yardım sağlamaya devam ediyor.
İspanya Savunma Bakanlığı, onarılan ve modernize edilen 10 Leopard tankının Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Alcala de Guadaira'daki (Sevilla) Santa Barbara Sistemas fabrikasında yürütülen kapsamlı onarım ve modernizasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 10 Leopard 2A4 muharebe tankının Ukrayna'ya sevkiyatı başladı" dendi.

Tankları taşıyan geminin haftasonu Polonya'ya ulaşacağını kaydeden bakanlık, askeri teçhizatın Polonya'dan Ukrayna'ya karayoluyla nakledileceğini belirtti.

Bakanlık, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Leopard tanklarının toplam sayısının 20'ye ulaştığını da bildirdi.

Güvenlik anlaşması imzalanmıştı

27 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalamıştı.

İspanya, anlaşma kapsamında bu yıl Ukrayna'ya 1 milyar euro değerinde askeri yardım, 3 yıl içinde de toplam 5 milyar euroluk yardım sağlayacak.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre anlaşma, yeni bir Patriot füzesi partisini, 19 Leopard 2A4 tankını ve İspanya'da üretilen mühimmatı da kapsıyor.

Nisan ayı sonunda İspanya Savunma Bakanlığı, Patriot füzelerinin yanı sıra birçok askeri teçhizatın da Kiev'e gönderildiğini doğrulamıştı.

Rusya Batı'nın yardımlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.

Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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