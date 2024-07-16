https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/nato-uyesi-ispanya-ukraynaya-onarilmis-leopard-tanklari-gonderdi-1085892031.html

NATO üyesi İspanya, Ukrayna'ya onarılmış Leopard tankları gönderdi

NATO üyesi İspanya, Ukrayna'ya onarılmış Leopard tankları gönderdi

Sputnik Türkiye

NATO ülkesi İspanya, Ukrayna ordusuna askeri yardım sağlamaya devam ediyor. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T10:15+0300

2024-07-16T10:15+0300

2024-07-16T10:15+0300

ukrayna krizi

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

leopard

leopard 2a4 tipi tank

patriot

güvenlik

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İspanya Savunma Bakanlığı, onarılan ve modernize edilen 10 Leopard tankının Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Alcala de Guadaira'daki (Sevilla) Santa Barbara Sistemas fabrikasında yürütülen kapsamlı onarım ve modernizasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 10 Leopard 2A4 muharebe tankının Ukrayna'ya sevkiyatı başladı" dendi.Tankları taşıyan geminin haftasonu Polonya'ya ulaşacağını kaydeden bakanlık, askeri teçhizatın Polonya'dan Ukrayna'ya karayoluyla nakledileceğini belirtti.Bakanlık, İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Leopard tanklarının toplam sayısının 20'ye ulaştığını da bildirdi.Güvenlik anlaşması imzalanmıştı27 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalamıştı.İspanya, anlaşma kapsamında bu yıl Ukrayna'ya 1 milyar euro değerinde askeri yardım, 3 yıl içinde de toplam 5 milyar euroluk yardım sağlayacak.İspanyol basınına yansıyan haberlere göre anlaşma, yeni bir Patriot füzesi partisini, 19 Leopard 2A4 tankını ve İspanya'da üretilen mühimmatı da kapsıyor.Nisan ayı sonunda İspanya Savunma Bakanlığı, Patriot füzelerinin yanı sıra birçok askeri teçhizatın da Kiev'e gönderildiğini doğrulamıştı.Rusya Batı'nın yardımlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html

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