https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rus-bilim-insanlari-samandan-biyoyakit-uretti-1085891231.html
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
Sputnik Türkiye
Rus bilim insanları, samandan biyoyakıt elde etmek için bir teknoloji geliştirdi. Yeni biyoyakıt, alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T09:53+0300
2024-07-16T09:53+0300
2024-07-16T09:48+0300
yaşam
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saman
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Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Araştırmacılarımız, Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi’nden meslektaşlarımızla birlikte, en umut verici alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyohidrojen üretimi için ekonomik açıdan avantajlı ve çevre dostu bir yöntem geliştirme konusunda önemli sonuçlar elde etti. Bilim insanları, biyohidrojen üretimi için hammadde olarak tarımsal faaliyetlerin yaygın ve ucuz atık ürünü olan samanı kullanmayı öneriyor” ifadesine yer verildi.Bu tür bir yakıtın sanayide kullanımının, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağı, tarımsal atık kullanımı sorununu çözeceği ve çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacağı kaydedildi.Teknolojiyi etkili kılan ana faktörün, saman ön arıtma sürecinin optimize edilmesi olduğu ifade edilirken Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi İlnur Gayfullin, “Bitkisel atıkların biyoyakıt üretimindeki potansiyeli ve doğa üzerindeki olumsuz etki düzeyi, arıtmanın verimliliğine bağlı” diye anlattı.Bilim insanları, bitki atıklarından biyohidrojen üretiminin maliyet etkinliğini artırmak amacıyla gelecekte teknolojiyi ölçeklendirmeyi ve ön arıtma süreçlerini optimize etmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-bilim-insanlari-tarimsal-zehirler-icin-narenciye-ikamesi-onerdi-1085048029.html
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rus bilim insanları, tarım, saman, teknoloji, enerji, enerji kaynakları
rus bilim insanları, tarım, saman, teknoloji, enerji, enerji kaynakları
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
Rus bilim insanları, samandan biyoyakıt elde etmek için bir teknoloji geliştirdi. Yeni biyoyakıt, alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Araştırmacılarımız, Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi’nden meslektaşlarımızla birlikte, en umut verici alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyohidrojen üretimi için ekonomik açıdan avantajlı ve çevre dostu bir yöntem geliştirme konusunda önemli sonuçlar elde etti. Bilim insanları, biyohidrojen üretimi için hammadde olarak tarımsal faaliyetlerin yaygın ve ucuz atık ürünü olan samanı kullanmayı öneriyor” ifadesine yer verildi.
Bu tür bir yakıtın sanayide kullanımının, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağı, tarımsal atık kullanımı sorununu çözeceği ve çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacağı kaydedildi.
Teknolojiyi etkili kılan ana faktörün, saman ön arıtma sürecinin optimize edilmesi olduğu ifade edilirken Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi İlnur Gayfullin, “Bitkisel atıkların biyoyakıt üretimindeki potansiyeli ve doğa üzerindeki olumsuz etki düzeyi, arıtmanın verimliliğine bağlı” diye anlattı.
Bilim insanları, bitki atıklarından biyohidrojen üretiminin maliyet etkinliğini artırmak amacıyla gelecekte teknolojiyi ölçeklendirmeyi ve ön arıtma süreçlerini optimize etmeyi planlıyor.