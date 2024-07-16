https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rus-bilim-insanlari-samandan-biyoyakit-uretti-1085891231.html

Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti

Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti

Sputnik Türkiye

Rus bilim insanları, samandan biyoyakıt elde etmek için bir teknoloji geliştirdi. Yeni biyoyakıt, alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T09:53+0300

2024-07-16T09:53+0300

2024-07-16T09:48+0300

yaşam

rus bilim insanları

tarım

saman

teknoloji

enerji

enerji kaynakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085890796_0:92:3478:2048_1920x0_80_0_0_245114c4815ec59464bd3d2a08633959.jpg

Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Araştırmacılarımız, Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi’nden meslektaşlarımızla birlikte, en umut verici alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyohidrojen üretimi için ekonomik açıdan avantajlı ve çevre dostu bir yöntem geliştirme konusunda önemli sonuçlar elde etti. Bilim insanları, biyohidrojen üretimi için hammadde olarak tarımsal faaliyetlerin yaygın ve ucuz atık ürünü olan samanı kullanmayı öneriyor” ifadesine yer verildi.Bu tür bir yakıtın sanayide kullanımının, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağı, tarımsal atık kullanımı sorununu çözeceği ve çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacağı kaydedildi.Teknolojiyi etkili kılan ana faktörün, saman ön arıtma sürecinin optimize edilmesi olduğu ifade edilirken Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi İlnur Gayfullin, “Bitkisel atıkların biyoyakıt üretimindeki potansiyeli ve doğa üzerindeki olumsuz etki düzeyi, arıtmanın verimliliğine bağlı” diye anlattı.Bilim insanları, bitki atıklarından biyohidrojen üretiminin maliyet etkinliğini artırmak amacıyla gelecekte teknolojiyi ölçeklendirmeyi ve ön arıtma süreçlerini optimize etmeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-bilim-insanlari-tarimsal-zehirler-icin-narenciye-ikamesi-onerdi-1085048029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus bilim insanları, tarım, saman, teknoloji, enerji, enerji kaynakları