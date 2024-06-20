https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-bilim-insanlari-tarimsal-zehirler-icin-narenciye-ikamesi-onerdi-1085048029.html
Rus bilim insanları tarımsal zehirler için narenciye ikamesi önerdi
Rus bilim insanları tarımsal zehirler için narenciye ikamesi önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya Güney Federal Üniversitesi’nden bilim insanları, tarımsal zehirlere karşı ağaç kavunu suyundan gümüş nanoparçacıklar üretme teknolojisi önerdi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T18:17+0300
2024-06-20T18:17+0300
2024-06-20T18:17+0300
yaşam
rus bilim insanları
narenciye
mikroorganizma
teknoloji
tarım
zehirli
böcek
mantar
antibakteriyel
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Bilim insanlarına göre, ortaya çıkan antibakteriyel özelliklere sahip parçacıklar, dünya genelindeki mahsullerin zararlılardan ve patojen mikroplardan korunmasına yardımcı olabilir. Araştırmanın sonuçları Discover Nano'da yayınlandı.Tarımsal ürünleri böcek zararlılarından ve patojen mikroorganizmalardan koruyabilecek maddelerin hızlı, seri ve ucuz üretimine duyulan ihtiyacın insanlığın en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten bilim insanlarına göre aynı zamanda toplum, bu tür teknolojilerin ‘yeşilleştirilmesini’ amaçlıyor ve birçok çiftçi, insanlar ve çevre için toksik olan pestisitler ve mantar ilaçlarını reddediyor.Yeni teknolojinin, mahsul hastalıklarını kontrol etmeye yönelik sürdürülebilir yöntemler için daha da geliştirilebileceğini belirten Güney Federal Üniversitesi’nin önde gelen araştırmacılarından Sudhir Şende, “Nanomateryallerin kullanımı, çeşitli fitopatojenik küflere karşı antimikrobiyal etkilerinden dolayı tarımsal üretimin verimliliğini artırabilir. Hasat edilen tahılın hasar görmesi verimi ve çıktıyı azaltır. Çalışmamızda hasat sonrası hastalıklarla mücadeleye yönelik ilaçlar geliştirmek için ‘yeşil’ fitosentezlenmiş gümüş nanopartikülleri kullandık” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rus-bilim-insanlari-aycicegi-verimini-artirmanin-yolunu-buldu-1084759426.html
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rus bilim insanları, narenciye, mikroorganizma, teknoloji, tarım, zehirli, böcek, mantar, antibakteriyel
rus bilim insanları, narenciye, mikroorganizma, teknoloji, tarım, zehirli, böcek, mantar, antibakteriyel
Rus bilim insanları tarımsal zehirler için narenciye ikamesi önerdi
Rusya Güney Federal Üniversitesi’nden bilim insanları, tarımsal zehirlere karşı ağaç kavunu suyundan gümüş nanoparçacıklar üretme teknolojisi önerdi.
Bilim insanlarına göre, ortaya çıkan antibakteriyel özelliklere sahip parçacıklar, dünya genelindeki mahsullerin zararlılardan ve patojen mikroplardan korunmasına yardımcı olabilir. Araştırmanın sonuçları Discover Nano'da yayınlandı.
Tarımsal ürünleri böcek zararlılarından ve patojen mikroorganizmalardan koruyabilecek maddelerin hızlı, seri ve ucuz üretimine duyulan ihtiyacın insanlığın en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten bilim insanlarına göre aynı zamanda toplum, bu tür teknolojilerin ‘yeşilleştirilmesini’ amaçlıyor ve birçok çiftçi, insanlar ve çevre için toksik olan pestisitler ve mantar ilaçlarını reddediyor.
Yeni teknolojinin, mahsul hastalıklarını kontrol etmeye yönelik sürdürülebilir yöntemler için daha da geliştirilebileceğini belirten Güney Federal Üniversitesi’nin önde gelen araştırmacılarından Sudhir Şende, “Nanomateryallerin kullanımı, çeşitli fitopatojenik küflere karşı antimikrobiyal etkilerinden dolayı tarımsal üretimin verimliliğini artırabilir. Hasat edilen tahılın hasar görmesi verimi ve çıktıyı azaltır. Çalışmamızda hasat sonrası hastalıklarla mücadeleye yönelik ilaçlar geliştirmek için ‘yeşil’ fitosentezlenmiş gümüş nanopartikülleri kullandık” dedi.