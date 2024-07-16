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Paslanmaz çelik kavgası sürüyor: Tencere-tava ve beyaz eşyaya zam gelecek mi?
Paslanmaz çelik kavgası sürüyor: Tencere-tava ve beyaz eşyaya zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi bu yılın hemen başında yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarıldı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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Paslanmaz çelikte Türkiye’deki en büyük üretici Posco Assan TST’nin başvurusu üzerine açılan antidamping soruşturması sonrası mamul üreticisi firmalar teyakkuza geçmişti.Vergi artışı ve antidamping soruşturması ile maliyetleri artan ve ihracatta rekabet avantajını kaybeden tüm şirketler rahatsızlıklarını belirtmek için faaliyete geçti.Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre 1 milyon kişiye istihdam sağlayan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM), Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER), Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Züccaciye Komitesi’nden oluşan 10 dernek ortak bir açıklama ile vergilerin sıfırlanması ve anti damping soruşturmasının yapılmamasını talep etti.Fiyat artışı olur mu?Vergi artışı ve antidamping soruşturması sonrasında tencereden tavaya, buzdolabından çamaşır makinesine paslanmaz çelik kullanan tüm ürünlerde fiyat artışları gündeme geldi. Tencere, tavadaki artışın yüzde 20’yi, buzdolabının yüzde 15’i, fırınlarda yüzde 15’i, davlumbazda yüzde 20’yi, bulaşık makinelerinde yüzde 15’i bulduğu ya da bulacağı öne sürülüyor.Hürriyet'in haberine göre sektör kaynakları, “Normalde ham madde fiyatlarında dünyada bir artış olduğu zaman biz de fiyatlarımızı artırıyoruz ve bunu kolaylıkla izah edebiliyoruz. Ancak ‘Türkiye bize ek vergi koydu, biz de size zam yaptık’ dememizin bir karşılığı yok. Diğer üretici ülkelerde ham madde aynı parayken siz bunu niye daha pahalıya almak istersiniz? Fiyatları artınca bizi tercih etmek yerine gidip başka ülkelerden alacaklar ve artık bizim dünyanın hiçbir yerine mal satma ihtimaliniz kalmıyor. Sektörleri çok büyük sıkıntı bekliyor. İşin kötüsü, şu an işten çıkartmalar da başlamış durumda” diyor.
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paslanmaz çelik vergi,beyaz eşya fiyat,beyaz eşya zam
paslanmaz çelik vergi,beyaz eşya fiyat,beyaz eşya zam

Paslanmaz çelik kavgası sürüyor: Tencere-tava ve beyaz eşyaya zam gelecek mi?

10:14 16.07.2024
© AABeyaz Eşya
Beyaz Eşya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi bu yılın hemen başında yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarıldı.
Paslanmaz çelikte Türkiye’deki en büyük üretici Posco Assan TST’nin başvurusu üzerine açılan antidamping soruşturması sonrası mamul üreticisi firmalar teyakkuza geçmişti.
Vergi artışı ve antidamping soruşturması ile maliyetleri artan ve ihracatta rekabet avantajını kaybeden tüm şirketler rahatsızlıklarını belirtmek için faaliyete geçti.
Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre 1 milyon kişiye istihdam sağlayan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM), Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER), Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Züccaciye Komitesi’nden oluşan 10 dernek ortak bir açıklama ile vergilerin sıfırlanması ve anti damping soruşturmasının yapılmamasını talep etti.

Fiyat artışı olur mu?

Vergi artışı ve antidamping soruşturması sonrasında tencereden tavaya, buzdolabından çamaşır makinesine paslanmaz çelik kullanan tüm ürünlerde fiyat artışları gündeme geldi. Tencere, tavadaki artışın yüzde 20’yi, buzdolabının yüzde 15’i, fırınlarda yüzde 15’i, davlumbazda yüzde 20’yi, bulaşık makinelerinde yüzde 15’i bulduğu ya da bulacağı öne sürülüyor.
Hürriyet'in haberine göre sektör kaynakları, “Normalde ham madde fiyatlarında dünyada bir artış olduğu zaman biz de fiyatlarımızı artırıyoruz ve bunu kolaylıkla izah edebiliyoruz. Ancak ‘Türkiye bize ek vergi koydu, biz de size zam yaptık’ dememizin bir karşılığı yok. Diğer üretici ülkelerde ham madde aynı parayken siz bunu niye daha pahalıya almak istersiniz? Fiyatları artınca bizi tercih etmek yerine gidip başka ülkelerden alacaklar ve artık bizim dünyanın hiçbir yerine mal satma ihtimaliniz kalmıyor. Sektörleri çok büyük sıkıntı bekliyor. İşin kötüsü, şu an işten çıkartmalar da başlamış durumda” diyor.
TÜİK araştırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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