https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/otomobil-sahiplerini-ilgilendiriyor-e-devlette-hgs-kullanicilari-icin-iki-yeni-hizmet-1085903363.html
Otomobil sahiplerini ilgilendiriyor: e-Devlet’te HGS kullanıcıları için iki yeni hizmet
Otomobil sahiplerini ilgilendiriyor: e-Devlet’te HGS kullanıcıları için iki yeni hizmet
Sputnik Türkiye
e-Devlet üzerinden verilen hizmetlere HGS kullanıcısı otomobil sahiplerini ilgilendiren yeni bir hizmet eklendi. HGS kullanıcıları artık, plaka güncelleme ve... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:16+0300
2024-07-16T14:16+0300
2024-07-16T14:16+0300
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e-Devlet’teki hizmetlere, otomobil sahiplerini ilgilendiren iki yeni özellik eklendi.PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sundu.Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı.Yeni hizmetle birlikte HGS kullanıcıları, bu işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirebilecek.PTT AŞ’nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html
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ptt, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs)
ptt, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs)
Otomobil sahiplerini ilgilendiriyor: e-Devlet’te HGS kullanıcıları için iki yeni hizmet
e-Devlet üzerinden verilen hizmetlere HGS kullanıcısı otomobil sahiplerini ilgilendiren yeni bir hizmet eklendi. HGS kullanıcıları artık, plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek.
e-Devlet’teki hizmetlere, otomobil sahiplerini ilgilendiren iki yeni özellik eklendi.
PTT AŞ, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sundu.
Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı.
Yeni hizmetle birlikte HGS kullanıcıları, bu işlemleri şubelere gitmeden gerçekleştirebilecek.
PTT AŞ’nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.