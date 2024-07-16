https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/bir-efsane-daha-bitiyor-shaqiriden-hayranlarini-uzen-aciklama-1085885269.html

Bir efsane daha bitiyor: Shaqiri'den hayranlarını üzen açıklama

Bir efsane daha bitiyor: Shaqiri'den hayranlarını üzen açıklama

Sputnik Türkiye

İsviçre Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 32... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T06:58+0300

2024-07-16T06:58+0300

2024-07-16T08:22+0300

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Shaqiri, yaptığı paylaşımda, 7 turnuvada birçok golle İsviçre Milli Takımı’nda unutulmaz anlar yaşadığını ifade ederek, veda vaktinin geldiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, geriye kalan güzel anılar için herkese teşekkür etti.Milli takım kariyeriShaqiri, İsviçre Milli Takımı formasıyla toplamda 125 maça çıktı. Bu maçların 40’ı dostluk maçı, 25’i Dünya Kupası elemeleri, 22’si Avrupa Şampiyonası elemeleri, 15’i Uluslar Ligi, 12’si Dünya Kupası ve 11’i Avrupa Şampiyonası maçlarıydı. Milli takım kariyerinde 32 gol atan Shaqiri, 34 de asist yaptı.Shaqiri'nin kariyer özetiShaqiri’nin milli takımdaki performansı ve başarıları, İsviçre futbolu için önemli bir yer tutuyor. Futbolseverler, onun veda mesajıyla birlikte milli takıma kattığı değerleri bir kez daha hatırladı.

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