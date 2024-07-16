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Bir efsane daha bitiyor: Shaqiri'den hayranlarını üzen açıklama
Bir efsane daha bitiyor: Shaqiri'den hayranlarını üzen açıklama
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İsviçre Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 32... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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Shaqiri, yaptığı paylaşımda, 7 turnuvada birçok golle İsviçre Milli Takımı’nda unutulmaz anlar yaşadığını ifade ederek, veda vaktinin geldiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, geriye kalan güzel anılar için herkese teşekkür etti.Milli takım kariyeriShaqiri, İsviçre Milli Takımı formasıyla toplamda 125 maça çıktı. Bu maçların 40’ı dostluk maçı, 25’i Dünya Kupası elemeleri, 22’si Avrupa Şampiyonası elemeleri, 15’i Uluslar Ligi, 12’si Dünya Kupası ve 11’i Avrupa Şampiyonası maçlarıydı. Milli takım kariyerinde 32 gol atan Shaqiri, 34 de asist yaptı.Shaqiri'nin kariyer özetiShaqiri’nin milli takımdaki performansı ve başarıları, İsviçre futbolu için önemli bir yer tutuyor. Futbolseverler, onun veda mesajıyla birlikte milli takıma kattığı değerleri bir kez daha hatırladı.
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futbol, xherdan shaqiri, kariyer, kariyer, milli takım, milli takım, milli takım, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024

Bir efsane daha bitiyor: Shaqiri'den hayranlarını üzen açıklama

06:58 16.07.2024 (güncellendi: 08:22 16.07.2024)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEMaç önü ısınan Liverpool futbolcuları Mo Salah, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino
Maç önü ısınan Liverpool futbolcuları Mo Salah, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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İsviçre Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 32 yaşındaki oyuncu, 14 yıllık milli takım macerasına veda ettiğini belirtti.
Shaqiri, yaptığı paylaşımda, 7 turnuvada birçok golle İsviçre Milli Takımı’nda unutulmaz anlar yaşadığını ifade ederek, veda vaktinin geldiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, geriye kalan güzel anılar için herkese teşekkür etti.

Milli takım kariyeri

Shaqiri, İsviçre Milli Takımı formasıyla toplamda 125 maça çıktı. Bu maçların 40’ı dostluk maçı, 25’i Dünya Kupası elemeleri, 22’si Avrupa Şampiyonası elemeleri, 15’i Uluslar Ligi, 12’si Dünya Kupası ve 11’i Avrupa Şampiyonası maçlarıydı. Milli takım kariyerinde 32 gol atan Shaqiri, 34 de asist yaptı.

Shaqiri'nin kariyer özeti

Toplam Maç: 125
Goller: 32
Asistler: 34
Turnuvalar:Dostluk Maçları: 40
Dünya Kupası Elemeleri: 25
Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 22
Uluslar Ligi: 15
Dünya Kupası: 12
Avrupa Şampiyonası: 11
Shaqiri’nin milli takımdaki performansı ve başarıları, İsviçre futbolu için önemli bir yer tutuyor. Futbolseverler, onun veda mesajıyla birlikte milli takıma kattığı değerleri bir kez daha hatırladı.
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