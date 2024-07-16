https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-basvuru-duyurusu-yayimlandi-1085916831.html
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T20:43+0300
2024-07-16T20:43+0300
2024-07-16T20:44+0300
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meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
değişim
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Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-yayimlandi-1085911042.html
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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
20:43 16.07.2024 (güncellendi: 20:44 16.07.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16 Ağustos'ta yapacak.
Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.
Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.