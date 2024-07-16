https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/muhtarin-gizlice-alan-kisi-helallik-isteyip-canina-kiydi-1085885025.html
Muhtarın gizlice alan kişi helallik isteyip canına kıydı
Muhtarın gizlice alan kişi helallik isteyip canına kıydı
Sputnik Türkiye
Giresun'da mahalle muhtarının masanın çekmecesindeki silahı alıp kafasına dayayan şahıs, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra intihar etti. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T01:30+0300
2024-07-16T01:30+0300
2024-07-16T01:30+0300
türkiye
intihar
muhtar
silah
giresun
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Alınan bilgiye göre, Giresun'da bir işyerinde çalışan Erkan Korkmaz (35), işyerine komşu olan mahalle muhtarının dükkanına giderek, masanın çekmecesindeki silahı fark ettirmeden aldı. Daha sonra çalıştığı işyerine giden şahıs, silahı kafasına dayadı. Erkan Korkmaz, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde inceleme çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/guney-korede-bir-robot-gereginden-fazla-is-yuku-nedeniyle-intihar-etti-1085673753.html
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intihar, muhtar, silah, giresun
intihar, muhtar, silah, giresun
Muhtarın gizlice alan kişi helallik isteyip canına kıydı
Giresun'da mahalle muhtarının masanın çekmecesindeki silahı alıp kafasına dayayan şahıs, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Giresun'da bir işyerinde çalışan Erkan Korkmaz (35), işyerine komşu olan mahalle muhtarının dükkanına giderek, masanın çekmecesindeki silahı fark ettirmeden aldı. Daha sonra çalıştığı işyerine giden şahıs, silahı kafasına dayadı. Erkan Korkmaz, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra kafasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde inceleme çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.