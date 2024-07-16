https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/mhpden-el-opme-aciklamasi-kahramanlarimizi-hedefe-koymak-chpye-yakisan-bir-tavir-1085908972.html

MHP'den 'el öpme' açıklaması: 'Kahramanlarımızı hedefe koymak CHP’ye yakışan bir tavır'

MHP'den 'el öpme' açıklaması: 'Kahramanlarımızı hedefe koymak CHP’ye yakışan bir tavır'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T16:47+0300

2024-07-16T16:47+0300

2024-07-16T16:47+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ismet büyükataman

polis özel harekat başkanlığı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/chpden-bahceliye-tepki-polis-el-opmeye-baslarsa-bu-ulke-daha-cok-15-temmuzlar-yasamaya-gebedir-1085882016.html

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Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, polis özel harekat başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel