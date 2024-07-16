https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/mhpden-el-opme-aciklamasi-kahramanlarimizi-hedefe-koymak-chpye-yakisan-bir-tavir-1085908972.html
MHP'den 'el öpme' açıklaması: 'Kahramanlarımızı hedefe koymak CHP’ye yakışan bir tavır'
MHP'den 'el öpme' açıklaması: 'Kahramanlarımızı hedefe koymak CHP’ye yakışan bir tavır'
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T16:47+0300
2024-07-16T16:47+0300
2024-07-16T16:47+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ismet büyükataman
polis özel harekat başkanlığı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/chpden-bahceliye-tepki-polis-el-opmeye-baslarsa-bu-ulke-daha-cok-15-temmuzlar-yasamaya-gebedir-1085882016.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, polis özel harekat başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, polis özel harekat başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
MHP'den 'el öpme' açıklaması: 'Kahramanlarımızı hedefe koymak CHP’ye yakışan bir tavır'
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır.