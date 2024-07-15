https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/chpden-bahceliye-tepki-polis-el-opmeye-baslarsa-bu-ulke-daha-cok-15-temmuzlar-yasamaya-gebedir-1085882016.html

CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'

CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'

Sputnik Türkiye

CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli ziyaretinde 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T21:49+0300

2024-07-15T21:49+0300

2024-07-15T21:49+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

devlet bahçeli

polis

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılaşmıştı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü. CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuyla ilgili yorum yaptı. Bakan, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/devlet-bahceliden-ozel-harekat-baskanligina-ziyaret--1085880164.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, polis