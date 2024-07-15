https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/chpden-bahceliye-tepki-polis-el-opmeye-baslarsa-bu-ulke-daha-cok-15-temmuzlar-yasamaya-gebedir-1085882016.html
CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'
CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'
Sputnik Türkiye
CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli ziyaretinde 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T21:49+0300
2024-07-15T21:49+0300
2024-07-15T21:49+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
devlet bahçeli
polis
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılaşmıştı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü. CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuyla ilgili yorum yaptı. Bakan, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/devlet-bahceliden-ozel-harekat-baskanligina-ziyaret--1085880164.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, polis
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), devlet bahçeli, polis
CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'
CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli ziyaretinde
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti.
Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılaşmıştı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü.
CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuyla ilgili yorum yaptı.
Bakan, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı:
Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz
Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder.
Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez.
Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir.
Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir.