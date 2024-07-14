https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/mebden-2-fransiz-okuluna-uyari-ogrenci-alamazsiniz-1085847554.html

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: 'Öğrenci alamazsınız'

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: 'Öğrenci alamazsınız'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T12:38+0300

2024-07-14T12:38+0300

2024-07-14T12:38+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

fransa

okul

uyarı

müfredat

özel okul

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Fransız okulu uyardı.Yazı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını kendileri oluşturan okullara, Türk sistemine uyum konusunda uyarılar yapıyordu ve bu durum iki ülke arasında bir süredir tartışma konusuydu.NTV'nin haberine göre Fransız yetkililerden son yapılan açıklamada; "2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde iki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini, okullarımızda kayıtlı Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren bir nota aldık.” denildi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/milli-egitim-bakani-tekin-milli-egitimde-cag-atladik-1085831630.html

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