https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/mebden-2-fransiz-okuluna-uyari-ogrenci-alamazsiniz-1085847554.html
MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: 'Öğrenci alamazsınız'
MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: 'Öğrenci alamazsınız'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T12:38+0300
2024-07-14T12:38+0300
2024-07-14T12:38+0300
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fransa
okul
uyarı
müfredat
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Fransız okulu uyardı.Yazı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını kendileri oluşturan okullara, Türk sistemine uyum konusunda uyarılar yapıyordu ve bu durum iki ülke arasında bir süredir tartışma konusuydu.NTV'nin haberine göre Fransız yetkililerden son yapılan açıklamada; "2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde iki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini, okullarımızda kayıtlı Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren bir nota aldık.” denildi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/milli-egitim-bakani-tekin-milli-egitimde-cag-atladik-1085831630.html
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MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: 'Öğrenci alamazsınız'
Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2 Fransız okulu uyardı.
Yazı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını kendileri oluşturan okullara, Türk sistemine uyum konusunda uyarılar yapıyordu ve bu durum iki ülke arasında bir süredir tartışma konusuydu.
NTV'nin haberine göre Fransız yetkililerden son yapılan açıklamada; "2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde iki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini, okullarımızda kayıtlı Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren bir nota aldık.” denildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.” dedi.