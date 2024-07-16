https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-bmnin-etkinliklerine-katilmak-uzere-new-yorkta-1085896664.html
Lavrov, BM’nin etkinliklerine katılmak üzere New York’ta
Lavrov, BM’nin etkinliklerine katılmak üzere New York’ta
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 16-17 Temmuz’daki dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık yapacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:59+0300
2024-07-16T11:59+0300
2024-07-16T11:55+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
birleşmiş milletler (bm)
bm
bm güvenlik konseyi
dönem başkanlığı
işbirliği
filistin sorunu
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BM Güvenlik Konseyi’nde dönem başkanlığı 1 Temmuz’da bir aylığına Rusya’ya geçti.Lavrov, bugün Konseyin çok taraflı işbirliği konulu toplantısına katılacak, yarın da Filistin sorunu dahil Ortadoğu’daki durumun ele alınacağı oturuma başkanlık yapacak.Rusya Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkenin Lavrov’la ikili görüşmeye ilgi gösterdiğini bildirdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York’taki etkinlikler kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le ikili görüşmenin planlanmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-hala-rusya-ile-yeni-bir-start-anlasmasi-imzalamayi-umuyor-1085883724.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm, bm güvenlik konseyi, dönem başkanlığı, işbirliği, filistin sorunu, ortadoğu, sergey ryabkov, abd, new york, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm, bm güvenlik konseyi, dönem başkanlığı, işbirliği, filistin sorunu, ortadoğu, sergey ryabkov, abd, new york, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken
Lavrov, BM’nin etkinliklerine katılmak üzere New York’ta
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 16-17 Temmuz’daki dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık yapacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin New York şehrine geldi.
BM Güvenlik Konseyi’nde dönem başkanlığı 1 Temmuz’da bir aylığına Rusya’ya geçti.
Lavrov, bugün Konseyin çok taraflı işbirliği konulu toplantısına katılacak, yarın da Filistin sorunu dahil Ortadoğu’daki durumun ele alınacağı oturuma başkanlık yapacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkenin Lavrov’la ikili görüşmeye ilgi gösterdiğini bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, New York’taki etkinlikler kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le ikili görüşmenin planlanmadığını belirtti.