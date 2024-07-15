https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-hala-rusya-ile-yeni-bir-start-anlasmasi-imzalamayi-umuyor-1085883724.html
ABD hala Rusya ile yeni bir START anlaşması imzalamayı umuyor
ABD hala Rusya ile yeni bir START anlaşması imzalamayı umuyor
Sputnik Türkiye
ABD Stratejik Caydırıcılık ve Nükleer Entegrasyondan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Andrew Gebara, Washington’un 2026’dan sonra Rusya ile kıtalararası... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T23:27+0300
2024-07-15T23:27+0300
2024-07-15T23:27+0300
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abd genelkurmay başkanlığı
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
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Korgeneral Gebara, 2026’da süresi dolacak olan Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (Yeni START) uzatma olasılığına ilişkin yorumunda ABD’nin 2026’dan sonra Rusya ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduğunu ifade etti.Gebara, “Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma için mutlak umut var” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında mevcut anlaşmanın süresinin sona ereceği Şubat 2026’da neler olacağı hakkında konuşmanın henüz erken olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin gelecekteki yıkıcı adımlarının bu görevi Moskova için anlamsız hale getirmemesi koşuluyla Rusya’nın START Anlaşması kapsamındaki niceliksel kısıtlamalara uyacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html
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abd, abd genelkurmay başkanlığı, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
abd, abd genelkurmay başkanlığı, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
ABD hala Rusya ile yeni bir START anlaşması imzalamayı umuyor
ABD Stratejik Caydırıcılık ve Nükleer Entegrasyondan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Andrew Gebara, Washington’un 2026’dan sonra Rusya ile kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan yeni bir Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) imzalamayı umduğunu belirtti.
Korgeneral Gebara, 2026’da süresi dolacak olan Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (Yeni START) uzatma olasılığına ilişkin yorumunda ABD’nin 2026’dan sonra Rusya ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduğunu ifade etti.
Gebara, “Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma için mutlak umut var” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında mevcut anlaşmanın süresinin sona ereceği Şubat 2026’da neler olacağı hakkında konuşmanın henüz erken olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin gelecekteki yıkıcı adımlarının bu görevi Moskova için anlamsız hale getirmemesi koşuluyla Rusya’nın START Anlaşması kapsamındaki niceliksel kısıtlamalara uyacağını ifade etmişti.