https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-hala-rusya-ile-yeni-bir-start-anlasmasi-imzalamayi-umuyor-1085883724.html

ABD hala Rusya ile yeni bir START anlaşması imzalamayı umuyor

ABD hala Rusya ile yeni bir START anlaşması imzalamayı umuyor

Sputnik Türkiye

ABD Stratejik Caydırıcılık ve Nükleer Entegrasyondan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Andrew Gebara, Washington’un 2026’dan sonra Rusya ile kıtalararası... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T23:27+0300

2024-07-15T23:27+0300

2024-07-15T23:27+0300

dünya

abd

abd genelkurmay başkanlığı

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

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Korgeneral Gebara, 2026’da süresi dolacak olan Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (Yeni START) uzatma olasılığına ilişkin yorumunda ABD’nin 2026’dan sonra Rusya ile yeni bir anlaşma imzalamayı umduğunu ifade etti.Gebara, “Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile ilgili anlaşma için mutlak umut var” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında mevcut anlaşmanın süresinin sona ereceği Şubat 2026’da neler olacağı hakkında konuşmanın henüz erken olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin gelecekteki yıkıcı adımlarının bu görevi Moskova için anlamsız hale getirmemesi koşuluyla Rusya’nın START Anlaşması kapsamındaki niceliksel kısıtlamalara uyacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230601/abd-start-anlasmasi-kapsaminda-rusyaya-silahlarla-ilgili-bilgi-iletimini-durdurdu-1071907433.html

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abd, abd genelkurmay başkanlığı, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov