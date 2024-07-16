https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kuzey-koreli-diplomat-kubadan-guney-koreye-kacti-1085898521.html

Kuzey Koreli diplomat Küba'dan Güney Kore'ye kaçtı

Kuzey Koreli diplomat Küba'dan Güney Kore'ye kaçtı

Sputnik Türkiye

Güney Kore medyası, Kuzey Kore’nin Küba’daki Büyükelçisi Ri Il Kyu’nun eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore’ye sığındığını duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T12:52+0300

2024-07-16T12:52+0300

2024-07-16T12:52+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

diplomat

küba

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Yonhap'ın haberine göre Küba'da yaklaşık 9 yıl görev yapmış deneyimli bir diplomat olan Kuzey Kore’nin Küba’daki Büyükelçisi Ri Il Kyu, eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore’ye kaçtı.Yonhap, olayın kasım ayında yaşandığını yazarken, 52 yaşındaki diplomatın 2016 yılından bu yana düzey Güney Kore’ye sığınan en üst Kuzey Koreli diplomat olduğunu duyurdu.Ri Il Kyu’nun Güney Kore’ye kaçmadan önce Kuzey Kore’nin Küba Büyükelçisi olarak görev yaptığı kaydedildi.Ri Il Kyu ise konuya ilişkin açıklamasında, ailesi ile birlikte Küba’dan uçtuğunu ifade ederek uçuşuna dair detay vermedi. Ri Il Kyu “Kaçmadan 6 saat önce uçak biletlerini satın aldım ve eşimi arayıp kararımı söyledim. Güney Kore olduğunu söylemedim ama yurtdışında yaşayacağımı söyledim" dedi.Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İnsan hakları grupları, Çin’e sınır geçişlerindeki sert sınırlandırmalar ve yüksek ücretler nedeniyle son yıllarda daha az sayıda Kuzey Korelinin Güney Kore’ye geçtiğini ifade ediyor.Ayrıca, Güney Kore’ye sığınan Kuzey Korelilerin büyük bir kısmının daha önce uzun süre denizaşırı ülkelerde yaşadıkları belirtiliyor.Güney Kore hükümetinin verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 196 Kuzey Koreli Güney Kore’ye sığınırken bu sayı 10 yıl önce 2 bin 700 oldu.Haberde, ayrıca Ri'nin Küba'daki görevlerinden birinin de Havana'nın Seul ile resmi diplomatik bağlar kurmasını engellemek olduğu öne sürüldü.Ri, Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyun-woo'nun Eylül 2019'da Seul'e sığınmasının ardından Güney'e iltica ettiği bilinen ilk Kuzey Koreli diplomat oldu.

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kuzey kore, güney kore, diplomat, küba