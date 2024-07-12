https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/duzenleme-basliyor-istanbulkartta-ogrenci-indirimi-yas-siniri-kac-oldu-akbiller-iptal-mi-olacak-1085786149.html

Düzenleme başlıyor: İstanbulkart'ta öğrenci indirimi yaş sınırı kaç oldu? Akbiller iptal mi olacak?

Düzenleme başlıyor: İstanbulkart'ta öğrenci indirimi yaş sınırı kaç oldu? Akbiller iptal mi olacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu taşıma öğrenci kartlarında yaş sınırını değiştirdi. Yeni karara göre, 30 yaşından gün almış öğrenciler... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T07:22+0300

2024-07-12T07:22+0300

2024-07-12T07:47+0300

istanbulkart

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

toplu taşıma

ekonomi

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İBB Meclisi’nin Temmuz ayı son toplantısında alınan kararla, 30 yaşını geçen öğrenciler indirimli öğrenci kartı kullanamayacak. Ancak, bu öğrencilere tam kartta yüzde 10, aylık abonmanda ise yüzde 82 indirim uygulanacak. Yeni düzenleme, metrobüs, otobüs, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.İBB'den KAP AçıklamasıİBB Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından meclise sunulan yazıda, İstanbulkart Yönetmeliği'nde öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda, 30 yaşını geçen öğrencilere uygulanacak indirimler açıklandı.30 yaş üstü öğrencilere yüzde 10 indirimYeni düzenlemeye göre, öğrenci İstanbulkartı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrencilere verilecek. Lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye yerleşemeyenler ise 1 yıl süreyle öğrenci sayılacak. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim uygulanacak.İstihdam Ofisi’ne başvuranlara ücretsiz ulaşım desteğiİBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne (BİO) başvuran ve iş görüşmelerine gidenlere, 3 ay boyunca günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanacak. İBB Meclisi’ne sunulan teklife göre, ücretsiz İstanbulkart’a sahip olmayan ve işsiz olduğunu belgeleyen kişiler, yılda bir kez olmak üzere, 3 ay boyunca toplam 96 geçişlik ücretsiz toplu ulaşım hakkı kazanacak. Uygulama, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülecek ve BELBİM AŞ tarafından sağlanacak.

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öğrenci kartına 30 yaş sınırı, istanbul iett öğrenci kartı kaç yaşına kadar alınır, 30 yaş üstü öğrenci akbili iptal mi oldu, işsizlere ücretsiz istanbulkart