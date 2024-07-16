https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/izmirde-yanginda-olen-kadinin-son-sozleri-ortaya-cikti-daga-dogru-kacmaya-calisiyoruz-1085898556.html

İzmir'de yangında ölen kadının son sözleri ortaya çıktı: 'Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz'

İzmir'de yangında ölen kadının son sözleri ortaya çıktı: 'Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz'

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatlarını kaybetmişti... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T12:39+0300

2024-07-16T12:39+0300

2024-07-16T12:39+0300

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Çeşme'de hızar makinesi ile çalışma yapılırken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.Ailesine yardım etmeye çalışırken alevlerin ortasında kaldı Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın korku dolu yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor. Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/3-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleler-basladi-1085876231.html

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