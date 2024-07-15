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3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti
3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesi, Manisa'nın Soma ilçesi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T16:31+0300
2024-07-15T16:31+0300
2024-07-15T16:58+0300
türkiye
yangın
çeşme
izmir
orman yangını
çanakkale
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Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.Soma'da yangınSoma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.Bayramiç'te bilinmeyen bir sebeple yangın çıktıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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yangın, çeşme, izmir, orman yangını, çanakkale
yangın, çeşme, izmir, orman yangını, çanakkale
3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti
16:31 15.07.2024 (güncellendi: 16:58 15.07.2024)
İzmir'in Çeşme ilçesi, Manisa'nın Soma ilçesi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.
Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Bayramiç'te bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.