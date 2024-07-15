https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/3-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleler-basladi-1085876231.html

3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti

3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesi, Manisa'nın Soma ilçesi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T16:31+0300

2024-07-15T16:31+0300

2024-07-15T16:58+0300

türkiye

yangın

çeşme

izmir

orman yangını

çanakkale

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Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.Soma'da yangınSoma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.Bayramiç'te bilinmeyen bir sebeple yangın çıktıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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yangın, çeşme, izmir, orman yangını, çanakkale