https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israilden-gazze-seridinde-cifte-saldiri-en-az-40-olu--1085908677.html

İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü

İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda en az 40... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T16:33+0300

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2024-07-16T16:33+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

israil ordusu

filistin

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırı düzenledi. En az 23 ölü ve onlarca yaralının olduğu saldırıda okul binasında da hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.El-Mevasi bölgesinde en az 17 ölü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.Görgü tanıkları, El-Mevasi bölgesindeki El-Attar Caddesi'nin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdli-unlu-gazeteciden-baskanlik-secimi-yorumu-nukleer-savasi-ancak-onlar-onleyebilir-1085906858.html

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