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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israilden-gazze-seridinde-cifte-saldiri-en-az-40-olu--1085908677.html
İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü
İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda en az 40... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırı düzenledi. En az 23 ölü ve onlarca yaralının olduğu saldırıda okul binasında da hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.El-Mevasi bölgesinde en az 17 ölü İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.Görgü tanıkları, El-Mevasi bölgesindeki El-Attar Caddesi'nin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdli-unlu-gazeteciden-baskanlik-secimi-yorumu-nukleer-savasi-ancak-onlar-onleyebilir-1085906858.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, israil ordusu, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, han yunus, nuseyrat mülteci kampı

İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü

16:33 16.07.2024
Filistin kampı
Filistin kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırı düzenledi.

En az 23 ölü ve onlarca yaralının olduğu saldırıda okul binasında da hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

El-Mevasi bölgesinde en az 17 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, El-Mevasi bölgesindeki El-Attar Caddesi'nin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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