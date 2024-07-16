İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü
Filistin kampı
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırdı. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırı düzenledi.
En az 23 ölü ve onlarca yaralının olduğu saldırıda okul binasında da hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.
En az 23 ölü ve onlarca yaralının olduğu saldırıda okul binasında da hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.
El-Mevasi bölgesinde en az 17 ölü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, El-Mevasi bölgesindeki El-Attar Caddesi'nin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.
İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, El-Mevasi bölgesindeki El-Attar Caddesi'nin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.
İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.