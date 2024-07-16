https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdli-unlu-gazeteciden-baskanlik-secimi-yorumu-nukleer-savasi-ancak-onlar-onleyebilir-1085906858.html

ABD'li ünlü gazeteciden başkanlık seçimi yorumu: 'Nükleer savaşı ancak onlar önleyebilir'

ABD'li ünlü gazeteciden başkanlık seçimi yorumu: 'Nükleer savaşı ancak onlar önleyebilir'

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimi yaklaştıkça ABD siyasetindeki gerilim tırmanırken, seçim öncesindeki değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri adayların nükleer savaş... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T15:39+0300

2024-07-16T15:39+0300

2024-07-16T15:39+0300

dünya

abd

donald trump

j.d. vance

james david vance

joe biden

kamala harris

nükleer savaş

nükleer

nükleer silah

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ABD'nin ünlü gazetecilerinden Tucker Carlson, sadece Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve başkan yardımcısı adayı James David Vance'in nükleer savaşın önüne geçebileceğini vurguladı.Heritage Foundation'ın etkinliğinde konuşan Carlson, ABD'deki yeni dönemde bir numaralı görevin nükleer savaşın önüne geçmek olacağını vurguladı.Nükleer savaşı önlemeye sadece Trump ve J.D. Vance'in muktedir olduğunu kaydeden Carlson, diğer tüm başkan ve başkan yardımcısı adaylarının dünyayı nükleer felakete sürükleyeceği uyarısında bulundu.Fox News’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi” demişti.Bunun, tırmanma ve nükleer savaş riskini önleyeceğini dile getiren politikacı, Ukrayna’ya yapılan milyarlarca dolarlık yardımlarla ilgili olarak ABD’nin ulaşmaya çalıştığı hedefi sorgulamıştı.Putin: Rusya orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD'nin adımlarına yanıt vermesi ve orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin üretimine başlaması gerektiğini dile getirmişti.Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler üretmeye başlaması ve bunların konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemleriyle orantılı kararlar alması gerektiğini söylemişti.Birkaç yıl önce ABD’nin uydurma bahanelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Rus lider, “Washington daha sonra bu tür sistemleri üreteceğini beyan etti, buna karşılık Moskova 2019’da, ABD bu füzeleri üretip dünyanın diğer bölgelerine gönderinceye kadar bu tür silahları üretip konuşlandırmayacağını açıkladı” diye konuşmuştu.Putin, ABD'nin bugün sadece bu sistemleri üretmekle kalmayıp, aynı zamanda tatbikatlar için Avrupa'ya götürdüğüne dikkat çekerek, son zamanlarda Amerikan füzelerinin Filipinler'de de konuşlandırıldığının öğrenildiğini, ancak oradan çıkarılıp çıkarılmadığının bilinmediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kremlinden-trumpin-baskan-yardimcisi-adayi-vance-hakkinda-ilk-aciklama-1085899581.html

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abd, donald trump, j.d. vance, james david vance, joe biden, kamala harris, nükleer savaş, nükleer, nükleer silah, tucker carlson, rusya, vladimir putin