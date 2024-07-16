https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israil-basini-netanyahu-esir-takasini-sabote-ediyor-1085913876.html
İsrail basını: Netanyahu esir takasını sabote ediyor
İsrail basını: Netanyahu esir takasını sabote ediyor
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkese bir türlü yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:27+0300
2024-07-16T19:27+0300
2024-07-16T19:27+0300
israil- filistin çatışması
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Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürerken, olası bir mutabakatın ilk aşamasında Hamas'ın 18 İsrailli esiri serbest bırakmayı önerdiği, Tel Aviv tarafının ise bu sayının 33'e çıkarılmasına ısrar ettiği ifade edildi.Müzakereler devam ederken Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkati çekildi.Bunlardan ilki ‘Philadelphia Koridoru’ olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmeyeceği şartı olarak öne çıkıyor.Netanyahu'nun diğer şartı ise Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği açıklaması oldu.Söz konusu kaynaklar, Netanyahu'nun bu şartları ortaya atarak, esir takası müzakerelerini sabote ettiğini ifade etti.Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.Gazze'ya saldırıların devam etmesini isteyen Ben-Gvir, sık sık Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılma tehdidinde bulunuyor.Philadelphia Koridoru‘Selahaddin Koridoru’ olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.Camp David anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israilden-gazze-seridinde-cifte-saldiri-en-az-40-olu--1085908677.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, esir takası, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, esir takası, ortadoğu
İsrail basını: Netanyahu esir takasını sabote ediyor
Gazze'de ateşkese bir türlü yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği belirtildi.
Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürerken, olası bir mutabakatın ilk aşamasında Hamas'ın 18 İsrailli esiri serbest bırakmayı önerdiği, Tel Aviv tarafının ise bu sayının 33'e çıkarılmasına ısrar ettiği ifade edildi.
Müzakereler devam ederken Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkati çekildi.
Bunlardan ilki ‘Philadelphia Koridoru’ olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmeyeceği şartı olarak öne çıkıyor.
Netanyahu'nun diğer şartı ise Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği açıklaması oldu.
Söz konusu kaynaklar, Netanyahu'nun bu şartları ortaya atarak, esir takası müzakerelerini sabote ettiğini ifade etti.
Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.
Gazze'ya saldırıların devam etmesini isteyen Ben-Gvir, sık sık Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılma tehdidinde bulunuyor.
‘Selahaddin Koridoru’ olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
Camp David anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.
Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.
Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.