https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ingiltere-milli-takimi-teknik-direktoru-southgate-gorevini-birakti-1085911781.html

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevini bıraktı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevini bıraktı

Sputnik Türkiye

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden​​​​​​​ 2 gün sonra... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T18:43+0300

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2024-07-16T18:43+0300

spor

ingiltere

gareth southgate

milli takım

euro

avrupa futbol şampiyonası

ispanya

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53 yaşındaki İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın en büyük onuruydu. Benim için her şey demekti ve ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama artık değişim zamanı, yeni bir sayfa açma zamanı" ifadelerini kullandı.Yıllık 5 milyon 800 bin sterlin maaşıyla en çok kazanan milli takım teknik direktörü olarak bilinen Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'ya, EURO 2024 finalinde ise İspanya'ya kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/avrupanin-2024-sampiyonu-belli-olacak-ingiltere---ispanya-maci-basladi--1085856814.html

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ingiltere, gareth southgate, milli takım, euro, avrupa futbol şampiyonası, ispanya