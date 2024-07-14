Avrupa'nın 2024 şampiyonu belli olacak: İngiltere - İspanya maçı başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
07:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
08:45
2 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
09:17
19 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
09:48
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:18
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
11:22
4 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
11:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
12:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
16:10
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:04
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:03
39 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
21:04
12 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
09:04
5 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:24
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
09:49
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:09
39 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
12:09
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
18:46
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:04
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
19:32
4 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
20:03
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
20:22
2 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:30
19 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
21:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/avrupanin-2024-sampiyonu-belli-olacak-ingiltere---ispanya-maci-basladi--1085856814.html
Avrupa'nın 2024 şampiyonu belli olacak: İngiltere - İspanya maçı başladı
Avrupa'nın 2024 şampiyonu belli olacak: İngiltere - İspanya maçı başladı
Sputnik Türkiye
lmanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere'nın karşı karşıya geliyor. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T22:06+0300
2024-07-14T22:06+0300
spor
avrupa futbol şampiyonası
avrupa futbol şampiyonası
ispanya
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085856657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4862b69715f1a0f64185ad1b09ee649.jpg
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.İspanya, tüm maçlarını kazanarak geldi Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.İspanya'da hedef 4. kez şampiyonlukTurnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor. Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/lazio-durmak-bilmedi-italyan-ekip-hazirlik--macinda-23-gol-atti--1085855976.html
ispanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085856657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1dc64f35a058c4340a413a58ca8f26e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa futbol şampiyonası, avrupa futbol şampiyonası, ispanya, ingiltere
avrupa futbol şampiyonası, avrupa futbol şampiyonası, ispanya, ingiltere

Avrupa'nın 2024 şampiyonu belli olacak: İngiltere - İspanya maçı başladı

22:06 14.07.2024
© Jose Bretonİspanya
İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© Jose Breton
Abone ol
lmanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere'nın karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

İspanya, tüm maçlarını kazanarak geldi

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.
İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İspanya'da hedef 4. kez şampiyonluk

Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.
İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor. Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.
Lazio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
SPOR
Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı
21:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала