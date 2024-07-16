Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:38
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
08:08
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:21
1 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
08:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
09:09
12 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:10
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
10:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
11:10
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
11:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:15
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
12:33
15 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
13:10
3 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
14:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:11
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
19:28
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/her-seye-ragmen-okuldayiz-gazzede-egitim-suruyor-1085912823.html
Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor
Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edilirken, yıkılan okulların öğretmenleri her... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:19+0300
2024-07-16T19:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
ortadoğu
soykırım
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085912373_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78f10aefbc035befa17dbe06926e86b2.jpg
Filistin Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) da bu girişimi desteklediği belirtilirken, Sputnik’e konuşan UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki Okul Velileri Merkez Konseyi Başkanı ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki eğitim merkezlerinin yöneticisi Zaher al Bana, saldırı tehlikesine, elektrik kesintilerine ve çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocukların büyük bir şevkle derslere katıldığını vurguladı.Savaşın başlamasından iki ay sonra eğitim ağlarını kurduklarına değinen el Bana, “İki ana çalışma alanımız var. 6 ila 12 yaş arası çocuklar için bir küçük okul ve 10 ila 18 yaş arası çocuklar için bir büyük okul. Başlangıçta sadece 20 çocuk vardı ve yalnızca birkaç öğretmenin hevesi vardı. Ancak bu sayı çok hızlı bir şekilde arttı ve bugün 6 bin öğrenci var” dedi.Bana, giderek daha fazla gönüllü öğretmenin bu çalışmaya katıldığını belirtirken, 20 eğitim merkezine ulaşıldığına dikkat çektiği demecini, “Elektrik kesintilerine, çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocuklar büyük bir şevkle derslere giriyor. Velilerden de her türlü desteği alıyoruz. Merkezlerimiz çocuklara psikolojik yardım da sağlıyor. Konuşabiliyorlar, acılarını paylaşabiliyorlar. Ailelerin izniyle hikayeler kaydediliyor ve daha sonra bir kitap yayınlamayı ve İngilizceye çevirmeyi planlıyoruz. Böylece tüm dünya Filistinli çocukların neler yaşadığını ilk elden duyabilecek” diye sonlandırdı.Gazze'de 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldıGeçtiğimiz ay Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü saldırıları nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı" ifadelerine yer verilmişti.Açıklamada, Gazze'de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği vurgulanırken, öğrencilerin sınava girememesinin geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunun altı çizildi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.Gazze'de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85'inin kullanılamaz halde bulunduğu, işgalin bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) dün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtilmişti.UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, eğitimden mahrum kalmanın çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerine de dikkat çekmiş, eğitimden uzak kalan çocukların okul hayatına geri dönmelerinin zorlaştığını belirterek, bu durumun çocukları çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi sosyal risklere karşı savunmasız hale getirdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israilden-gazze-seridinde-cifte-saldiri-en-az-40-olu--1085908677.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085912373_254:0:1235:736_1920x0_80_0_0_a42d8bf2f3f456b9beca18b277d092bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, soykırım, eğitim
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, soykırım, eğitim

Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor

19:19 16.07.2024 (güncellendi: 19:20 16.07.2024)
© RuptlyGazze'de eğitim
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Ruptly
Abone ol
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edilirken, yıkılan okulların öğretmenleri her şeye rağmen çocuklara çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde ders veriyor.
Filistin Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) da bu girişimi desteklediği belirtilirken, Sputnik’e konuşan UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki Okul Velileri Merkez Konseyi Başkanı ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki eğitim merkezlerinin yöneticisi Zaher al Bana, saldırı tehlikesine, elektrik kesintilerine ve çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocukların büyük bir şevkle derslere katıldığını vurguladı.
Savaşın başlamasından iki ay sonra eğitim ağlarını kurduklarına değinen el Bana, “İki ana çalışma alanımız var. 6 ila 12 yaş arası çocuklar için bir küçük okul ve 10 ila 18 yaş arası çocuklar için bir büyük okul. Başlangıçta sadece 20 çocuk vardı ve yalnızca birkaç öğretmenin hevesi vardı. Ancak bu sayı çok hızlı bir şekilde arttı ve bugün 6 bin öğrenci var” dedi.
Bana, giderek daha fazla gönüllü öğretmenin bu çalışmaya katıldığını belirtirken, 20 eğitim merkezine ulaşıldığına dikkat çektiği demecini, “Elektrik kesintilerine, çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocuklar büyük bir şevkle derslere giriyor. Velilerden de her türlü desteği alıyoruz. Merkezlerimiz çocuklara psikolojik yardım da sağlıyor. Konuşabiliyorlar, acılarını paylaşabiliyorlar. Ailelerin izniyle hikayeler kaydediliyor ve daha sonra bir kitap yayınlamayı ve İngilizceye çevirmeyi planlıyoruz. Böylece tüm dünya Filistinli çocukların neler yaşadığını ilk elden duyabilecek” diye sonlandırdı.
© Ruptly
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
1/4
© Ruptly
© Ruptly
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
2/4
© Ruptly
© Ruptly
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
3/4
© Ruptly
© Ruptly
Gazze'de eğitim - Sputnik Türkiye
4/4
© Ruptly
1/4
© Ruptly
2/4
© Ruptly
3/4
© Ruptly
4/4
© Ruptly

Gazze'de 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı

Geçtiğimiz ay Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü saldırıları nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı" ifadelerine yer verilmişti.
Açıklamada, Gazze'de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği vurgulanırken, öğrencilerin sınava girememesinin geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunun altı çizildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85'inin kullanılamaz halde bulunduğu, işgalin bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) dün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtilmişti.
UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, eğitimden mahrum kalmanın çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerine de dikkat çekmiş, eğitimden uzak kalan çocukların okul hayatına geri dönmelerinin zorlaştığını belirterek, bu durumun çocukları çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi sosyal risklere karşı savunmasız hale getirdiğini ifade etmişti.
Filistin kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'den Gazze Şeridi'nde çifte saldırı: En az 40 ölü
16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала