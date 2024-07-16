https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/her-seye-ragmen-okuldayiz-gazzede-egitim-suruyor-1085912823.html

Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor

Her şeye rağmen okuldayız: Gazze’de eğitim sürüyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edilirken, yıkılan okulların öğretmenleri her... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T19:19+0300

2024-07-16T19:19+0300

2024-07-16T19:20+0300

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Filistin Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) da bu girişimi desteklediği belirtilirken, Sputnik’e konuşan UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki Okul Velileri Merkez Konseyi Başkanı ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki eğitim merkezlerinin yöneticisi Zaher al Bana, saldırı tehlikesine, elektrik kesintilerine ve çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocukların büyük bir şevkle derslere katıldığını vurguladı.Savaşın başlamasından iki ay sonra eğitim ağlarını kurduklarına değinen el Bana, “İki ana çalışma alanımız var. 6 ila 12 yaş arası çocuklar için bir küçük okul ve 10 ila 18 yaş arası çocuklar için bir büyük okul. Başlangıçta sadece 20 çocuk vardı ve yalnızca birkaç öğretmenin hevesi vardı. Ancak bu sayı çok hızlı bir şekilde arttı ve bugün 6 bin öğrenci var” dedi.Bana, giderek daha fazla gönüllü öğretmenin bu çalışmaya katıldığını belirtirken, 20 eğitim merkezine ulaşıldığına dikkat çektiği demecini, “Elektrik kesintilerine, çadırlardaki dayanılmaz boğucu sıcağa rağmen çocuklar büyük bir şevkle derslere giriyor. Velilerden de her türlü desteği alıyoruz. Merkezlerimiz çocuklara psikolojik yardım da sağlıyor. Konuşabiliyorlar, acılarını paylaşabiliyorlar. Ailelerin izniyle hikayeler kaydediliyor ve daha sonra bir kitap yayınlamayı ve İngilizceye çevirmeyi planlıyoruz. Böylece tüm dünya Filistinli çocukların neler yaşadığını ilk elden duyabilecek” diye sonlandırdı.Gazze'de 800 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldıGeçtiğimiz ay Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü saldırıları nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı" ifadelerine yer verilmişti.Açıklamada, Gazze'de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği vurgulanırken, öğrencilerin sınava girememesinin geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunun altı çizildi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.Gazze'de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85'inin kullanılamaz halde bulunduğu, işgalin bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) dün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtilmişti.UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, eğitimden mahrum kalmanın çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerine de dikkat çekmiş, eğitimden uzak kalan çocukların okul hayatına geri dönmelerinin zorlaştığını belirterek, bu durumun çocukları çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi sosyal risklere karşı savunmasız hale getirdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/israilden-gazze-seridinde-cifte-saldiri-en-az-40-olu--1085908677.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, ortadoğu, soykırım, eğitim