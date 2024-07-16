https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/hamas-filistin-yonetimini-cok-sert-kinadi--isgalcilerle-ayni-safta-olmayi-secti-1085895198.html
Hamas, Filistin yönetimini çok sert kınadı: 'İşgalcilerle aynı safta olmayı seçti'
Hamas, Filistin yönetimini çok sert kınadı: 'İşgalcilerle aynı safta olmayı seçti'
Sputnik Türkiye
Filistin cephesinde, Hamas ve Filistin yönetimi arasındaki tartışma büyüyor. Filistin yönetiminin başı Mahmud Abbas, 'Hamas'ın savaşın bir parçası ve sebebi'... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:19+0300
2024-07-16T11:19+0300
2024-07-16T11:19+0300
israil- filistin çatışması
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filistin lideri mahmud abbas
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşın devam etmesinde Hamas’ın ABD ve İsrail ile birlikte 'belirli bir sorumluluğu' olduğunu belirtti. Abbas, Hamas’ın “Gazze’deki İsrail soykırımının devam etmesinde yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluk taşıdığını” söyledi.Batı Şeria’daki Filistin yönetimi sözcüsü Munir el-Cagub da, Suudi Arabistan’ın devlet gazetesi Al-Arabiya’ya verdiği demeçte, Hamas’ı, İsrail ordusu yerine sivil halk arasında savaşmakla suçladı. El-Cagub, “Hamas gerçekten İsrail ile yüz yüze savaşmak isteseydi, sivil halkın bulunduğu yerlerde değil, İsrail ordusuyla savaşırdı. Hamas, aslında kendini korumak ve kurtarmak için sivillerin arasında saklanıyor.” dedi.Hamas'tan sert tepki geldi Hamas, Filistin yönetimi yetkililerinin bu açıklamalarını kınadı. Hamas’ın üst düzey temsilcisi Sami Ebu Zuhri, Reuters’a yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin 'işgalcilerle aynı safta olmayı seçtiğini' ve Hamas’ın 'direnişi şantaj yaparak veya baskı altında tutma girişimlerine' cevap vermeyeceğini belirtti. Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail propagandasının sahte anlatılarını yaymayı bırakmalı ve halkımızın barbar saldırılara karşı kararlı ve azimli mücadelesine katılmalısınız.” ifadeleri kullanıldı. Savaşın sorumluluğunun İsrail ve ABD’ye ait olduğunu vurgulandı.Abbas’ın açıklamaları, sadece Hamas tarafından değil, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından da eleştirildi. FHKC, Batı Şeria yönetimine 'direnişle dayanışma' ve 'işgalin suçlarını mazur göstermeme' çağrısında bulundu.Bir ay önce Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Hamas’ın sivillerin arasında saklandığı ve terörist oldukları iddialarını reddetmişti. Callamard, “Uluslararası hukuka göre, işgalci güç olarak İsrail, işgal altındaki topraklarda olan her şeyden sorumludur. Terörist grup gibi terimleri kullanamayız.” dedi.
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Hamas, Filistin yönetimini çok sert kınadı: 'İşgalcilerle aynı safta olmayı seçti'
Filistin cephesinde, Hamas ve Filistin yönetimi arasındaki tartışma büyüyor. Filistin yönetiminin başı Mahmud Abbas, 'Hamas'ın savaşın bir parçası ve sebebi' olduğunu ileri sürerken, Hamas'tan ise Abbas'ın 'işgalcilerle' aynı safta olduğu cevabı geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze’deki savaşın devam etmesinde Hamas’ın ABD ve İsrail ile birlikte 'belirli bir sorumluluğu' olduğunu belirtti. Abbas, Hamas’ın “Gazze’deki İsrail soykırımının devam etmesinde yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluk taşıdığını” söyledi.
Batı Şeria’daki Filistin yönetimi sözcüsü Munir el-Cagub da, Suudi Arabistan’ın devlet gazetesi Al-Arabiya’ya verdiği demeçte, Hamas’ı, İsrail ordusu yerine sivil halk arasında savaşmakla suçladı. El-Cagub, “Hamas gerçekten İsrail ile yüz yüze savaşmak isteseydi, sivil halkın bulunduğu yerlerde değil, İsrail ordusuyla savaşırdı. Hamas, aslında kendini korumak ve kurtarmak için sivillerin arasında saklanıyor.” dedi.
Hamas'tan sert tepki geldi
Hamas, Filistin yönetimi yetkililerinin bu açıklamalarını kınadı. Hamas’ın üst düzey temsilcisi Sami Ebu Zuhri, Reuters’a yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin 'işgalcilerle aynı safta olmayı seçtiğini' ve Hamas’ın 'direnişi şantaj yaparak veya baskı altında tutma girişimlerine' cevap vermeyeceğini belirtti. Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail propagandasının sahte anlatılarını yaymayı bırakmalı ve halkımızın barbar saldırılara karşı kararlı ve azimli mücadelesine katılmalısınız.” ifadeleri kullanıldı. Savaşın sorumluluğunun İsrail ve ABD’ye ait olduğunu vurgulandı.
Abbas’ın açıklamaları, sadece Hamas tarafından değil, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından da eleştirildi. FHKC, Batı Şeria yönetimine 'direnişle dayanışma' ve 'işgalin suçlarını mazur göstermeme' çağrısında bulundu.
Bir ay önce Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Hamas’ın sivillerin arasında saklandığı ve terörist oldukları iddialarını reddetmişti. Callamard, “Uluslararası hukuka göre, işgalci güç olarak İsrail, işgal altındaki topraklarda olan her şeyden sorumludur. Terörist grup gibi terimleri kullanamayız.” dedi.