https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/goz-yogasini-anlatti-hindistanda-ogrendim-gozlukten-tamamen-kurtuldum-dedi-ise-yariyor-mu-1085889013.html
'Göz yogasını' anlattı, 'Hindistan'da öğrendim, gözlükten tamamen kurtuldum' dedi: İşe yarıyor mu?
'Göz yogasını' anlattı, 'Hindistan'da öğrendim, gözlükten tamamen kurtuldum' dedi: İşe yarıyor mu?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada viral olan bir videoya göre, göz yogası yapmak keskin gözlere sahip olmanızı sağlayarak gözlük ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Dünyaca ünlü... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T09:26+0300
2024-07-16T09:26+0300
2024-07-16T09:26+0300
yaşam
göz
göz
göz kapağı
göz hastalıkları
yoga
yoga
dünya yoga günü
çocuk yogası
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044040746_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c5724281b6f6f53cc197bc75944de2e1.jpg
TikTok kullanıcısı @oobujoobu, McCartney'nin göz yogası rutinini paylaştığı bir video yayımladı. McCartney, bu egzersizleri 2000'li yılların sonlarında Hindistan'da öğrendiğini ve bu sayede gözlük takmaktan kurtulduğunu belirtti. Videoda, "Gözlerimizde de kaslar var ve onları yeterince kullanmıyoruz" ifadeleri yer aldı. Egzersizler arasında gözleri yukarı, aşağı ve yanlara bakarak hareket ettirmek, üç saniye boyunca durmak gibi rutinler bulunuyor.Peki, viral olan göz yogası gerçekten işe yarıyor mu?Göz yogası nedir?Göz yogası, göz kaslarını güçlendirmeyi amaçlayan egzersizleri içerir. Bu egzersizler, gözleri belirli yönlerde hareket ettirme ve odaklanmayı değiştirme üzerine kuruludur. Sosyal medyada popüler hale gelen bu yöntem, Paul McCartney tarafından da destekleniyor. McCartney, Hindistan'a yaptığı bir seyahatte öğrendiği göz yogasının, gözlük takma ihtiyacını ortadan kaldırdığını iddia ediyor.Uzman doktorlar yanıtladı: Göz yogası işe yarıyor mu?Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman ve Göz Hekimi Op. Dr. Orkun Özkan, göz yogasının etkileri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Sevil Karaman, "Göz yogasının popüler olmasına rağmen bilimsel araştırmalar bu konuda yeterli kanıt göstermiyor. Göz yorgunluğunu azaltabilir ve odaklanma yeteneğini geliştirebilir, ancak gözlük kullanımını ortadan kaldırmak veya miyopiyi durdurmak gibi mucizevi etkiler bilimsel olarak desteklenmiyor" dedi.Op. Dr. Orkun Özkan ise, "Palming ve göz çevresine masaj gibi teknikler, göz yorgunluğunu azaltmada etkili olabilir. Ancak gözlük derecesini sıfırlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.Göz egzersizleri miyopta işe yarıyor mu?Op. Dr. Orkun Özkan, miyopi üzerinde göz yogasının etkilerini değerlendirirken, "Yakın-Uzak Odaklama egzersizleri, miyopi ilerlemesini yavaşlatabilir. Ancak bu etkiler egzersizlerin bırakılmasıyla kısa sürede eski haline dönebilir" dedi. Bu nedenle egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.Göz hastalıkları ve göz yogasıDoç. Dr. Sevil Karaman, göz yogasının ciddi göz hastalıklarını tedavi edemeyeceğini belirterek, "Göz kuruluğu, göz tansiyonu gibi ciddi sorunlar için profesyonel tıbbi tedavi gereklidir. Göz yogası sadece rahatlatıcı bir yöntem olarak düşünülebilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/kahve-icmenin-yarardan-cok-zarara-neden-oldugu-saatler-belli-oldu-asla-tuketilmemesigerek-1085863128.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044040746_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1f9f254306af54ccafc7933da97fc10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
göz yogası nasıl yapılır, göz yogası işe yarıyor mu, göz yogası zararları,
göz yogası nasıl yapılır, göz yogası işe yarıyor mu, göz yogası zararları,
'Göz yogasını' anlattı, 'Hindistan'da öğrendim, gözlükten tamamen kurtuldum' dedi: İşe yarıyor mu?
Sosyal medyada viral olan bir videoya göre, göz yogası yapmak keskin gözlere sahip olmanızı sağlayarak gözlük ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın gitaristi Sir Paul McCartney'nin Hindistan'da öğrendiği bu yöntem gerçekten göz numarasını sıfırlayabilir mi? Göz yogası işe yarıyor mu? Uzman isimler te tek yanıtladı.
TikTok kullanıcısı @oobujoobu, McCartney'nin göz yogası rutinini paylaştığı bir video yayımladı. McCartney, bu egzersizleri 2000'li yılların sonlarında Hindistan'da öğrendiğini ve bu sayede gözlük takmaktan kurtulduğunu belirtti. Videoda, "Gözlerimizde de kaslar var ve onları yeterince kullanmıyoruz" ifadeleri yer aldı. Egzersizler arasında gözleri yukarı, aşağı ve yanlara bakarak hareket ettirmek, üç saniye boyunca durmak gibi rutinler bulunuyor.
Peki, viral olan göz yogası gerçekten işe yarıyor mu?
Göz yogası, göz kaslarını güçlendirmeyi amaçlayan egzersizleri içerir. Bu egzersizler, gözleri belirli yönlerde hareket ettirme ve odaklanmayı değiştirme üzerine kuruludur. Sosyal medyada popüler hale gelen bu yöntem, Paul McCartney tarafından da destekleniyor. McCartney, Hindistan'a yaptığı bir seyahatte öğrendiği göz yogasının, gözlük takma ihtiyacını ortadan kaldırdığını iddia ediyor.
Uzman doktorlar yanıtladı: Göz yogası işe yarıyor mu?
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman ve Göz Hekimi Op. Dr. Orkun Özkan, göz yogasının etkileri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Sevil Karaman, "Göz yogasının popüler olmasına rağmen bilimsel araştırmalar bu konuda yeterli kanıt göstermiyor. Göz yorgunluğunu azaltabilir ve odaklanma yeteneğini geliştirebilir, ancak gözlük kullanımını ortadan kaldırmak veya miyopiyi durdurmak gibi mucizevi etkiler bilimsel olarak desteklenmiyor" dedi.
Op. Dr. Orkun Özkan ise, "Palming ve göz çevresine masaj gibi teknikler, göz yorgunluğunu azaltmada etkili olabilir. Ancak gözlük derecesini sıfırlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Göz egzersizleri miyopta işe yarıyor mu?
Op. Dr. Orkun Özkan, miyopi üzerinde göz yogasının etkilerini değerlendirirken, "Yakın-Uzak Odaklama egzersizleri, miyopi ilerlemesini yavaşlatabilir. Ancak bu etkiler egzersizlerin bırakılmasıyla kısa sürede eski haline dönebilir" dedi. Bu nedenle egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.
Göz hastalıkları ve göz yogası
Doç. Dr. Sevil Karaman, göz yogasının ciddi göz hastalıklarını tedavi edemeyeceğini belirterek, "Göz kuruluğu, göz tansiyonu gibi ciddi sorunlar için profesyonel tıbbi tedavi gereklidir. Göz yogası sadece rahatlatıcı bir yöntem olarak düşünülebilir" dedi.