https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/kahve-icmenin-yarardan-cok-zarara-neden-oldugu-saatler-belli-oldu-asla-tuketilmemesigerek-1085863128.html

Kahve içmenin yarardan çok zarara neden olduğu saatler belli oldu: 'Asla tüketilmemesi gerek'

Kahve içmenin yarardan çok zarara neden olduğu saatler belli oldu: 'Asla tüketilmemesi gerek'

Sputnik Türkiye

Sabah alarmıyla uyanan çoğu kişi, rutinine bir fincan kahveyle başlar. Ancak uzmanlar, uyandıktan hemen sonra kahve içmenin uyanıklık düzeyini olumsuz... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T09:37+0300

2024-07-15T09:37+0300

2024-07-15T10:07+0300

kahve

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Sabah kahvesinin zamanlaması, uyanıklık düzeyinizi ve kafeine karşı toleransınızı etkileyebilir. 'Kahve hangi saatlerde içilir, kahve hangi saatlerde içilmez' soruları kafaları karıştırırken, uzmanlar, uyandıktan sonra en az bir saat beklemenin ve günün son kahvesini öğlen saat 2’de içmenin daha sağlıklı bir uyku düzeni için önemli olduğunu belirtiyor.Uyku uzmanı Rex Isap, uyandıktan sonra ilk bir saat içinde kahve içmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı. Isap, "Uyandığımızda kortizol seviyelerimiz zirvededir ve bu hormon, uyanıklık seviyemizi artırır. Kortizol seviyeleriniz yüksekken kahve içmek, bu etkiye karşı çalışabilir ve kafeine tolerans geliştirmenize neden olabilir," dedi.Neden bir saat beklemelisiniz?Kortizol, genellikle stresle ilişkilendirilen bir hormondur ve sabahları doğal olarak yüksek seviyelerde bulunur. Kortizolün uyanıklık sağlama işlevi, kafeinin etkisiyle çakışabilir ve bu da kafeinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle, kahve içmek için uyandıktan sonra en az bir saat beklemek, kahvenin uyanıklık artırıcı etkilerinden tam olarak faydalanmanızı sağlar.kahve hangi saatlerde içilmeli? Kahve ne zaman içilir?Kahve içmenin zamanlaması kadar, günün son kahvesini ne zaman içtiğiniz de önemlidir. Isap, kafeinin adenozin reseptörlerini bloke ederek sizi uyanık tuttuğunu ve bu nedenle gece geç saatlerde kahve içmenin uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini belirtti.Psikolog ve sinirbilimci Dr. Lindsay Browning ise uyku sorunu yaşayan kişiler için günün son kahvesini öğlen saat 2’de içmelerini tavsiye etti. Browning, "Kahve içtikten beş ila yedi saat sonra, kafeinin yarısı hala vücudunuzda bulunur. Bu nedenle, uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, son kahvenizi saat 14.00 civarında içmelisiniz" dedi.Adenozin ve uyku i̇lişkisiAdenozin, beyninizin gün boyunca ürettiği ve uykulu hissetmenize yardımcı olan bir kimyasaldır. Kafein, adenozin reseptörlerini bloke ederek bu kimyasalın etkisini azaltır ve sizi daha uyanık tutar. Bu nedenle, günün geç saatlerinde kahve içmek, adenozinin etkisini engelleyerek uyku düzeninizi bozabilir.

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