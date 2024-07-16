https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosun-transferini-acikladi-1085889113.html

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini açıkladı

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

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Transfere hız veren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı.Fenerbahçe'den Cenk Tosun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.Beşiktaş’tan geçen sezon 600 bin Euro alan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Cenk Tosun’a toplam 2.5 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.Cenk Tosun kimdir?Cenk Tosun‬‬ 7 Haziran 1991 tarihinde Wetzlar, Almanya'da dünyaya geldi.Futbol kariyerine 1997 senesinde Ataspor Wetzlar altyapısında başlayan Cenk Tosun, bir süre sonra Eintracht Frankfurt altyapısına geçti, ilk profesyonel sözleşmesini 2009 senesinde Alman ekiple imzaladı.Eintracht Frankfurt'ta sadece bir sezon geçiren genç santrafor Cenk Tosun, 2011 senesinde Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a geldi.Gaziantepspor'da, ilk sezonunda oynadığı oyunla göze girmeyi başaran Cenk Tosun, aynı sene "FIFA Avrupa'nın gelecek vadeden en iyi 20 genç yeteneği" arasına girdi.2011-14 yılları arasında forma giydiği Gaziantepspor'da toplam 109 maçta forma şansı bulan Cenk Tosun, 39 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.2013 senesinin sonlarına doğru Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan başarılı santraforun, 02 Şubat 2014 tarihinde Beşiktaş ile anlaştığı bildirildi.Beşiktaş formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Cenk Tosun, 5 Eylül 2017* tarihine dek siyah beyazlı formayla çıktığı 82 maçta 34 gol kaydetti.

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