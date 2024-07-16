https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/altin-rekor-tazeledi-islam-memis-yeni-zirve-icin-tarih--1085890197.html

Altın rekor tazeledi: İslam Memiş yeni zirve için tarih verdi

Altın rekor tazeledi: İslam Memiş yeni zirve için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 589 lirayı gördü. Altın yatırımcılarını yıl sonuna kadar neler bekliyor? 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T09:29+0300

2024-07-16T09:29+0300

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ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da yükseliş trendine girdi. ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.Gram altın sabah saatleri itibarıyla 2 bin 582 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2589 lira oldu. Altında yıl sonu beklentisi ne?Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanı için tahminlerini sıralarken, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/altindan-yeni-rekor-denemesi--1085867103.html

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