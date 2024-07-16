https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/altin-rekor-tazeledi-islam-memis-yeni-zirve-icin-tarih--1085890197.html
Altın rekor tazeledi: İslam Memiş yeni zirve için tarih verdi
Altın rekor tazeledi: İslam Memiş yeni zirve için tarih verdi
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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 589 lirayı gördü. Altın yatırımcılarını yıl sonuna kadar neler bekliyor? 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T09:29+0300
2024-07-16T09:29+0300
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ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da yükseliş trendine girdi. ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.Gram altın sabah saatleri itibarıyla 2 bin 582 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2589 lira oldu. Altında yıl sonu beklentisi ne?Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanı için tahminlerini sıralarken, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı.
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altın yıl sonu,,gram altın ne kadar,altın fiyatları,altın alış fiyatı,gram altın ne kadar,çeyrek fiyatı,çeyrek alış fiyatı,islam memiş,islam memiş altın beklenti
Altın rekor tazeledi: İslam Memiş yeni zirve için tarih verdi
09:29 16.07.2024 (güncellendi: 09:48 16.07.2024)
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 589 lirayı gördü. Altın yatırımcılarını yıl sonuna kadar neler bekliyor?
ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da yükseliş trendine girdi. ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.
Gram altın sabah saatleri itibarıyla 2 bin 582 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2589 lira oldu.
Altında yıl sonu beklentisi ne?
Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanı için tahminlerini sıralarken, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı.
"Altında 1,5 ayın zirvesinde haftaya başladık. Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini takip edeceğiz. Altın fiyatları için önemli açıklamalar. 2300-2350, gram altında 2450-2550 lira aralığını takip edeceğiz. Temmuz ayı geldi, çattı. Haziran ayında düşüşte olan altın temmuzda yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz her ay yeni bir rekor tazelemesi. Haziranda 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında. Elinde altın bulunduranlar nakde ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli."