https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/elazigin-yeni-valisi-hatipoglu-cicek-yerine-afada-bagista-bulunulmasini-istedi-1085919618.html

Elazığ’ın yeni Valisi Hatipoğlu, çiçek yerine AFAD’a bağışta bulunulmasını istedi

Elazığ’ın yeni Valisi Hatipoğlu, çiçek yerine AFAD’a bağışta bulunulmasını istedi

Sputnik Türkiye

Elazığ Valiliği'ne atanan Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD’a bağışta bulunmasını talep... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T22:45+0300

2024-07-16T22:45+0300

2024-07-16T22:45+0300

türkiye

elazığ

elazığ valiliği

çiçek

çiçek

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

deprem

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tokat Valiliği'nden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini talep ederek 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım için AFAD’a bağışta bulunmalarını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/resmi-gazetede-yayinlandi-5-ilde-yeni-valiler-atandi-1085711249.html

türkiye

elazığ

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Sputnik Türkiye

elazığ, elazığ valiliği, çiçek, çiçek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem, recep tayyip erdoğan