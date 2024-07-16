https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/elazigin-yeni-valisi-hatipoglu-cicek-yerine-afada-bagista-bulunulmasini-istedi-1085919618.html
Elazığ’ın yeni Valisi Hatipoğlu, çiçek yerine AFAD’a bağışta bulunulmasını istedi
Elazığ’ın yeni Valisi Hatipoğlu, çiçek yerine AFAD’a bağışta bulunulmasını istedi
Sputnik Türkiye
Elazığ Valiliği'ne atanan Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD’a bağışta bulunmasını talep... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T22:45+0300
2024-07-16T22:45+0300
2024-07-16T22:45+0300
türkiye
elazığ
elazığ valiliği
çiçek
çiçek
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
deprem
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tokat Valiliği'nden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini talep ederek 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım için AFAD’a bağışta bulunmalarını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/resmi-gazetede-yayinlandi-5-ilde-yeni-valiler-atandi-1085711249.html
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elazığ, elazığ valiliği, çiçek, çiçek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem, recep tayyip erdoğan
elazığ, elazığ valiliği, çiçek, çiçek, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem, recep tayyip erdoğan
Elazığ’ın yeni Valisi Hatipoğlu, çiçek yerine AFAD’a bağışta bulunulmasını istedi
Elazığ Valiliği'ne atanan Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD’a bağışta bulunmasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tokat Valiliği'nden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini talep ederek 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım için AFAD’a bağışta bulunmalarını talep etti.