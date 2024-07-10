https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/resmi-gazetede-yayinlandi-5-ilde-yeni-valiler-atandi-1085711249.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 5 ilde yeni vali atandı

Resmi Gazete'de yayınlandı: 5 ilde yeni vali atandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T00:18+0300

2024-07-10T00:18+0300

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türkiye

vali

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

atama

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı. Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevden alındı. Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı.

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