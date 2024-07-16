https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dunyanin-en-buyuk-turk-bayragi-kayseride-yeniden-acildi-1085884248.html

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri’de yeniden açıldı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T00:30+0300

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türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

bayrak

türk bayrağı

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Kayseri'de 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk Bayrağı protokol üyeleri, personeller ve insanlar tarafından açıldı. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda insan katıldı.

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, bayrak, türk bayrağı