https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dunyanin-en-buyuk-turk-bayragi-kayseride-yeniden-acildi-1085884248.html
Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı
Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri’de yeniden açıldı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T00:30+0300
2024-07-16T00:30+0300
2024-07-16T00:30+0300
türkiye
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
bayrak
türk bayrağı
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Kayseri'de 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk Bayrağı protokol üyeleri, personeller ve insanlar tarafından açıldı. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda insan katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/15-temmuz-yuruyusu-yapan-gruba-havai-fisekli-saldiri-1085884007.html
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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, bayrak, türk bayrağı
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, bayrak, türk bayrağı
Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de yeniden açıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri’de yeniden açıldı.
Kayseri'de 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk Bayrağı protokol üyeleri, personeller ve insanlar tarafından açıldı.
Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda insan katıldı.