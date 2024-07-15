https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/15-temmuz-yuruyusu-yapan-gruba-havai-fisekli-saldiri-1085884007.html

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T23:51+0300

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2024-07-15T23:51+0300

türkiye

hakkari

hakkari valiliği

hakkari il emniyet müdürlüğü

havai fişek

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/cumhurbaskani-erdogan-ihanet-sebekesi-degil-8-yil-80-yil-sonra-bile-nefretle-anilacak-1085882187.html

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Sputnik Türkiye

hakkari, hakkari valiliği, hakkari il emniyet müdürlüğü, havai fişek, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi