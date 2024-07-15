https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/15-temmuz-yuruyusu-yapan-gruba-havai-fisekli-saldiri-1085884007.html
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T23:51+0300
2024-07-15T23:51+0300
2024-07-15T23:51+0300
türkiye
hakkari
hakkari valiliği
hakkari il emniyet müdürlüğü
havai fişek
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085883851_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3661affcdd8f14f0521a66ed3e72675a.jpg
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/cumhurbaskani-erdogan-ihanet-sebekesi-degil-8-yil-80-yil-sonra-bile-nefretle-anilacak-1085882187.html
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hakkari, hakkari valiliği, hakkari il emniyet müdürlüğü, havai fişek, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi
hakkari, hakkari valiliği, hakkari il emniyet müdürlüğü, havai fişek, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.
Yürüyüş sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.
Ardından program okul bahçesine sürdü.