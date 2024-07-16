https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/brics-baglari-ticareti-de-arttirdi-rusya-hindistanin-ikinci-buyuk-ticaret-ortagi-haline-geldi--1085889988.html

BRICS bağları ticareti de arttırdı: Rusya, Hindistan'ın ikinci büyük ticaret ortağı haline geldi

BRICS bağları ticareti de arttırdı: Rusya, Hindistan'ın ikinci büyük ticaret ortağı haline geldi

Sputnik Türkiye

Rusya, Hindistan'ın ikinci büyük ticaret ortağı haline geldi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T09:21+0300

2024-07-16T09:21+0300

2024-07-16T09:21+0300

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Rusya’nın Hindistan’a ihracatı Mayıs ayında 7,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Nisan ayına göre yüzde 33, geçen yılın Mayıs ayına göre ise yüzde 18 artış gösterdi. Sputnik’in Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine dayanan hesaplamalarına göre, Hindistan’ın Rusya’ya ihracatı da Nisan ayından bu yana yüzde 5 ve 2023’ten bu yana yüzde 40 artarak 425,4 milyon dolara ulaştı.Bu artışla birlikte, ikili ticaret rekor seviyeye ulaşarak 7,5 milyar doları buldu. Önceki rekor, bu yılın Şubat ve Mart aylarında ve Mayıs 2023’te 6,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Birinci sırada ise Çin var2024’ün ilk beş ayında, Rusya’nın Hindistan’a ihracatı 11,4 artarak 28,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, Rusya, Hindistan’ın ikinci büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin, 41,1 milyar dolar ile birinci sırada yer aldı.Hindistan’ın Rusya’ya yaptığı mal ihracatı, Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 artarak 2 milyar dolara ulaştı. Rusya, Hindistan mallarının en büyük yirmi dokuzuncu ithalatçısı olarak yer alırken, en büyük beş ithalatçı ise Amerika Birleşik Devletleri (34,9 milyar dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (16,6 milyar dolar), Hollanda (12 milyar dolar), Singapur (8,1 milyar dolar) ve Çin (7,3 milyar dolar) oldu.

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brics, hindistan halk partisi (bjp), rusya savunma bakanlığı, rusya, ticaret, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi