https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/izmirdeki-secil-erzan-vakasinda-yeni-gelisme-sube-muduru-tutuklandi-1085809577.html

İzmir'deki 'Seçil Erzan vakası'nda yeni gelişme: Şube müdürü tutuklandı

İzmir'deki 'Seçil Erzan vakası'nda yeni gelişme: Şube müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de yüksek kar vaadiyle farklı kişilerden 300 milyon lira para topladığı öne sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö., tutuklandı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T20:39+0300

2024-07-12T20:39+0300

2024-07-12T20:39+0300

ekonomi

izmir

bornova

denizbank

denizbank

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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan H. Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan H. Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşamıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamıştı. Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.’nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı.Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö. ise İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulanmıştı.İzmir Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen H.Ö., bugün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., ilk olarak sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/2-secil-erzan-vakasi-izmirdeki-300-milyon-tllik-vurgunla-ilgili-1-tutuklama-1085348000.html

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