https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dev-yildiz-ispanyada-real-madrid-mbappeyi-5-yilligina-kadrosuna-katti-1085901700.html

Dev yıldız İspanya'da: Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Dev yıldız İspanya'da: Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Sputnik Türkiye

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T13:54+0300

2024-07-16T13:54+0300

2024-07-16T13:54+0300

spor

mbappe

kylian mbappe

paris saint-germain (psg)

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Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.Kylian Mbappe Kimdir?Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 doğumlu Fransız futbolcudur. Kariyerine AS Monaco’da başlamış ve 2017 yılında Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olmuştur. PSG’de forma giyen Mbappe, hız, teknik ve gol becerileriyle tanınır. 2024 yılı itibarıyla PSG formasıyla 148 maçta 116 gol atmıştır.Mbappe, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmış ve turnuvada 4 gol atarak dikkat çekmiştir. Ödülleri arasında FIFA Dünya Kupası Altın Çocuk Ödülü, Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, Ballon d’Or adaylıkları da mevcuttur.

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