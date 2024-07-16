https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/dev-yildiz-ispanyada-real-madrid-mbappeyi-5-yilligina-kadrosuna-katti-1085901700.html
Dev yıldız İspanya'da: Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı
Dev yıldız İspanya'da: Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T13:54+0300
2024-07-16T13:54+0300
2024-07-16T13:54+0300
spor
mbappe
kylian mbappe
paris saint-germain (psg)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085901542_0:34:894:537_1920x0_80_0_0_1c344b2ed4b5bb52f53289802b104641.jpg
Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.Kylian Mbappe Kimdir?Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 doğumlu Fransız futbolcudur. Kariyerine AS Monaco’da başlamış ve 2017 yılında Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olmuştur. PSG’de forma giyen Mbappe, hız, teknik ve gol becerileriyle tanınır. 2024 yılı itibarıyla PSG formasıyla 148 maçta 116 gol atmıştır.Mbappe, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmış ve turnuvada 4 gol atarak dikkat çekmiştir. Ödülleri arasında FIFA Dünya Kupası Altın Çocuk Ödülü, Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, Ballon d’Or adaylıkları da mevcuttur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/allan-saint-maximin-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor-1085894315.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085901542_68:0:828:570_1920x0_80_0_0_ca32daa48994d3b5a05a547dc921306f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kylian mbappe, kylian mbappe kariyeri, kylian mbappe real madrid, kylian mbappe transfer
kylian mbappe, kylian mbappe kariyeri, kylian mbappe real madrid, kylian mbappe transfer
Dev yıldız İspanya'da: Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.
Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.
Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 doğumlu Fransız futbolcudur. Kariyerine AS Monaco’da başlamış ve 2017 yılında Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olmuştur. PSG’de forma giyen Mbappe, hız, teknik ve gol becerileriyle tanınır. 2024 yılı itibarıyla PSG formasıyla 148 maçta 116 gol atmıştır.
Mbappe, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmış ve turnuvada 4 gol atarak dikkat çekmiştir. Ödülleri arasında FIFA Dünya Kupası Altın Çocuk Ödülü, Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca, Ballon d’Or adaylıkları da mevcuttur.