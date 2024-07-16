https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/allan-saint-maximin-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor-1085894315.html
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Allan Saint-Maximin ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:04+0300
2024-07-16T11:04+0300
2024-07-16T11:12+0300
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allan saint-maximin
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
11:04 16.07.2024 (güncellendi: 11:12 16.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Allan Saint-Maximin ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.