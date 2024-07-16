https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/cin-fetih-ve-hamas-heyetlerini-bir-araya-getirecek-1085899433.html
Çin, Fetih ve Hamas heyetlerini bir araya getirecek
Çin, Fetih ve Hamas heyetlerini bir araya getirecek
Sputnik Türkiye
Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, Fetih ve Hamas... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T12:58+0300
2024-07-16T12:58+0300
2024-07-16T12:58+0300
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Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla 20 Temmuz'da Çin'de bir araya geleceği bildirilirken, Fetih Hareketi Seferberlik ve Organizasyon Komisyonu Sözcüsü Abdulfettah Devle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Hamas ve Fetih hareketlerini ve ardından tüm Filistinli grupları kapsayan bir toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.Çin'de 20 Temmuz'da başlayacak görüşmelerin 3 gün süreceğini belirten Devle, Fetih hareketi olarak Filistin meselesinin içinden geçtiği zor koşullar ve Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşı sürerken tüm engelleri aşmaya açık olduklarını belirtti.Devle, Çin'deki görüşmelerde Fetih Hareketine Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul'un başkanlık edeceğini söyledi.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed de Fetih Hareketinin, Çin'de yapılacak görüşmede bölünmeyi sona erdirme konusunda ciddi olduğunu dile getirdi.Hamas tarafından görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-ulkemizin-adini-tehdit-olarak-anmayin-1085758546.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, ortadoğu, fetih hareketi, hamas hareketi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, abd
çin, çin halk cumhuriyeti, ortadoğu, fetih hareketi, hamas hareketi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, abd
Çin, Fetih ve Hamas heyetlerini bir araya getirecek
Sahip olduğu dev uluslararası gücüyle Filistin'de iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da barış için arabuluculuk faaliyetlerini artıran Çin, Fetih ve Hamas heyetlerini bir araya getirecek toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla 20 Temmuz'da Çin'de bir araya geleceği bildirilirken, Fetih Hareketi Seferberlik ve Organizasyon Komisyonu Sözcüsü Abdulfettah Devle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Hamas ve Fetih hareketlerini ve ardından tüm Filistinli grupları kapsayan bir toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.
Çin'de 20 Temmuz'da başlayacak görüşmelerin 3 gün süreceğini belirten Devle, Fetih hareketi olarak Filistin meselesinin içinden geçtiği zor koşullar ve Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşı sürerken tüm engelleri aşmaya açık olduklarını belirtti.
Devle, Çin'deki görüşmelerde Fetih Hareketine Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul'un başkanlık edeceğini söyledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed de Fetih Hareketinin, Çin'de yapılacak görüşmede bölünmeyi sona erdirme konusunda ciddi olduğunu dile getirdi.
Hamas tarafından görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.