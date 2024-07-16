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CHP lideri Özel: Üniforması olan bir kişinin bir siyasetçi önünde eğilmesini asla kabul etmiyorum
CHP lideri Özel: Üniforması olan bir kişinin bir siyasetçi önünde eğilmesini asla kabul etmiyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'da Devlet Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki gösterdi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ziyareti sırasında elini öpen Süleyman Karadeniz ardından, CHP'den olaya yönelik tepki gelmişti. CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaşanan olay hakkında "Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadesini kullanmıştı. CHP lideri Özgür Özel'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:
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özgür özel, devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, chp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
özgür özel, devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, chp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

CHP lideri Özel: Üniforması olan bir kişinin bir siyasetçi önünde eğilmesini asla kabul etmiyorum

14:19 16.07.2024
© AA / Ömer Taha ÇetinCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'da Devlet Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki gösterdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ziyareti sırasında elini öpen Süleyman Karadeniz ardından, CHP'den olaya yönelik tepki gelmişti. CHP İçişleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaşanan olay hakkında "Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadesini kullanmıştı.
CHP lideri Özgür Özel'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum ki; sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı, neye ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniformasıyla, yetkisiyle olan birilerinin bu ülkede siyasetin bir kısmının, küçük bir kısmının temsiline eğilmesini, el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz, nokta.

Ben, bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında, muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Onun dışındaki her türlü yaklaşım, çok kutsadığınız ve esasen saygıda ve bağlılıkta bizden çok geride olduğunuz, bu devletin dibine dinamit koymaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Polis hepimizin polisidir, asker hepimizin askerdir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Kimsenin tapulu malı değildir.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
POLİTİKA
CHP'den Bahçeli'ye tepki: 'Polis el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir'
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