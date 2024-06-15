https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/madeni-5-tlnin-piyasaya-cikis-tarihi-belli-oldu-1084897522.html
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Geçen hafta Resmi Gazete'de ilan edilen 5 lira değerindeki madeni paranın tedavüle çıkarılması tebliği, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T23:45+0300
2024-06-15T23:45+0300
2024-06-15T23:46+0300
türkiye
resmi gazete
türk lirası
madeni para
madeni para
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı. Madeni 5 TL'nin ön ve arka desenleri nasıl olacak?Hürriyet'ten Osman Yenilmez'in haberine göre 100. yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor. Madeni 5 TL'den kaç adet basılacak?Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor.Geçtiğimiz yıl içerisinde 100. yıl logosu ile basılan hatıra parası ise 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkacak?Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.Madeni 5 TL nereden alınabilir?Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/5-tllik-madeni-paralar-tedavule-giriyor-1084631004.html
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madeni 5 tl'nin tasarım, basım ve piyasaya çıkış tarihi detayları, madeni 5 tl ne zaman çıkacak,madeni 5 tl' nasıl olacak?madeni 5 tl'den kaç adet basılacak?
madeni 5 tl'nin tasarım, basım ve piyasaya çıkış tarihi detayları, madeni 5 tl ne zaman çıkacak,madeni 5 tl' nasıl olacak?madeni 5 tl'den kaç adet basılacak?
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
23:45 15.06.2024 (güncellendi: 23:46 15.06.2024)
Geçen hafta Resmi Gazete'de ilan edilen 5 lira değerindeki madeni paranın tedavüle çıkarılması tebliği, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hızlıca çalışma takvimine alındı. Basım işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanırken madeni 5 TL'lerin piyasaya çıkış tarihi de belirlendi.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı.
Madeni 5 TL'nin ön ve arka desenleri nasıl olacak?
Hürriyet'ten Osman Yenilmez'in haberine
göre 100. yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.
5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.
Madeni 5 TL'den kaç adet basılacak?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde 100. yıl logosu ile basılan hatıra parası ise 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.
Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkacak?
Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.
Madeni 5 TL nereden alınabilir?
Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.