https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/madeni-5-tlnin-piyasaya-cikis-tarihi-belli-oldu-1084897522.html

Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Geçen hafta Resmi Gazete'de ilan edilen 5 lira değerindeki madeni paranın tedavüle çıkarılması tebliği, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T23:45+0300

2024-06-15T23:45+0300

2024-06-15T23:46+0300

türkiye

resmi gazete

türk lirası

madeni para

madeni para

darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı. Madeni 5 TL'nin ön ve arka desenleri nasıl olacak?Hürriyet'ten Osman Yenilmez'in haberine göre 100. yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor. Madeni 5 TL'den kaç adet basılacak?Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor.Geçtiğimiz yıl içerisinde 100. yıl logosu ile basılan hatıra parası ise 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkacak?Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.Madeni 5 TL nereden alınabilir?Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/5-tllik-madeni-paralar-tedavule-giriyor-1084631004.html

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