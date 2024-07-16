https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/canakkale-valiliginden-orman-yanginlarina-karsi-uyari-1085918942.html
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklendiğinden dolayı orman... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T22:25+0300
2024-07-16T22:25+0300
2024-07-16T22:25+0300
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çanakkale
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orman yangını
meteoroloji genel müdürlüğü
çanakkale valiliği
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Çanakkale Valiliği, kentte etkili olması beklenen yüksek sıcaklıkların orman yangınları açısından risk taşıdığına dikkat çekerek uyarıda bulundu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/3-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleler-basladi-1085876231.html
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çanakkale, orman, orman yangını, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale valiliği
çanakkale, orman, orman yangını, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale valiliği
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı
Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklendiğinden dolayı orman yangınları açısından bu durumun büyük bir risk oluşturması üzerine uyarıda bulundu.
Çanakkale Valiliği, kentte etkili olması beklenen yüksek sıcaklıkların orman yangınları açısından risk taşıdığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimizde genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır."