https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-hindistan-lideri-modiye-aziz-andreas-nisani-verdi-1085702155.html
Putin, Hindistan lideri Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi
Putin, Hindistan lideri Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T17:26+0300
2024-07-09T17:26+0300
2024-07-09T17:26+0300
dünya
rusya
hindistan
narendra modi
vladimir putin
aziz andrey nişanı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti.Kremlin’de düzenlenen törene, başkent Moskova’da bulunan Modi’nin yanı sıra iki ülke heyetleri katıldı.Putin, tören sonunda Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi.Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html
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rusya, hindistan, narendra modi, vladimir putin, aziz andrey nişanı
rusya, hindistan, narendra modi, vladimir putin, aziz andrey nişanı
Putin, Hindistan lideri Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti.
Kremlin’de düzenlenen törene, başkent Moskova’da bulunan Modi’nin yanı sıra iki ülke heyetleri katıldı.
Putin, tören sonunda Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi.
Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.