https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-hindistan-lideri-modiye-aziz-andreas-nisani-verdi-1085702155.html

Putin, Hindistan lideri Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi

Putin, Hindistan lideri Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T17:26+0300

2024-07-09T17:26+0300

2024-07-09T17:26+0300

dünya

rusya

hindistan

narendra modi

vladimir putin

aziz andrey nişanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085701968_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_f6f71809b7578656c2ba38cbd31e117d.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti.Kremlin’de düzenlenen törene, başkent Moskova’da bulunan Modi’nin yanı sıra iki ülke heyetleri katıldı.Putin, tören sonunda Modi’ye Aziz Andreas Nişanı verdi.Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modi-rusyayi-sevincte-ve-kederde-ortak-olarak-nitelendirdi-1085687387.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, hindistan, narendra modi, vladimir putin, aziz andrey nişanı