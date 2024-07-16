Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı: Denize düşen adam kişi hayatını kaybetti

Saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marina önlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir tekne ve bot bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan kişi dengesini kaybederek denize düştü.



Denize düşen kişi kısa süre içinde gözden kayboldu.



İhbar üzerine olay yerine deniz polis sevk edildi.



Olay yerine gelen deniz polisi denizde uzun süre arama yaptı.



Deniz polisi ve kurbağa adamların 7 saatlik çalışmasının ardından denize düşen kişinin cansız bedenine kazanın olduğu alanın yaklaşık 150 metre ilerisinde ulaşıldı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonra denize düşen kişinin cansız bedeni, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Hayatını kaybeden kişinin asıl ölüm nedeninin yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.