https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/bangladeste-hukumetin-ogrenci-kontenjani-kararina-tepki-407-yarali-1085905644.html
Bangladeş'te hükümetin öğrenci kontenjanı kararına tepki: 407 yaralı
Bangladeş'te hükümetin öğrenci kontenjanı kararına tepki: 407 yaralı
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Bangladeş'te savaşa katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile karşıt görüşlü öğrenciler... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T15:13+0300
2024-07-16T15:13+0300
2024-07-16T15:13+0300
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1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına tepkilerin sürdüğü Bangladeş’in başkenttindeki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşandı.Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtildi.Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 407 kişi yaralandı. Polis Müfettişi Bacchu Mia yaptığı açıklamada, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 297 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.Jahangirnagar Üniversitesi'ndeki olaylarda ise 111 protestocunun tedavi altına alındığı aktarıldı.Kamu sektörü kontenjanlarıBangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor.Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının ayrımcı olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kenyada-vergi-yasasi-protestolari-suruyor-1-olu-200-yarali-100-gozalti-1085075368.html
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bangladeş, protesto, protesto gösterisi, öğrenci, kontenjan, boş kontenjan
bangladeş, protesto, protesto gösterisi, öğrenci, kontenjan, boş kontenjan
Bangladeş'te hükümetin öğrenci kontenjanı kararına tepki: 407 yaralı
Bangladeş'te savaşa katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasını protesto eden muhalif üniversite öğrencileri ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında şiddet olayları yaşanırken, polisin müdahale ettiği olaylarda 407 kişi yaralandı.
1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına tepkilerin sürdüğü Bangladeş’in başkenttindeki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşandı.
Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtildi.
Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 407 kişi yaralandı. Polis Müfettişi Bacchu Mia yaptığı açıklamada, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 297 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.
Jahangirnagar Üniversitesi'ndeki olaylarda ise 111 protestocunun tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kamu sektörü kontenjanları
Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor.
Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.
Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının ayrımcı olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.