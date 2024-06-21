https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kenyada-vergi-yasasi-protestolari-suruyor-1-olu-200-yarali-100-gozalti-1085075368.html

Kenya'da vergi yasası protestoları sürüyor: 1 ölü, 200 yaralı, 100 gözaltı

Kenya'da vergi yasası protestoları sürüyor: 1 ölü, 200 yaralı, 100 gözaltı

Sputnik Türkiye

Kenya'da hükümetin vergi yasasına karşı ülke genelinde dün gerçekleştirilen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, en az 100... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T12:11+0300

2024-06-21T12:11+0300

2024-06-21T12:11+0300

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Kenya'da hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi artışını içeren yasa tasarısı, başkent Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında dün halkı sokağa dökmüştü.Hükümetin ek vergilerle 2,7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi amaçladığı vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı ülke genelinde gerçekleştirilen gösterilerde, eylemciler ile polis karşı karşıya geldi.Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin de yaralandığı açıklandı.Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Tabipler Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, kullanılmış fişeklerin bulunduğu ve bunun da gerçek mermi kullanıldığı anlamına geldiği kaydedilirken ülke genelinde 100'den fazla protestocunun da gözaltına alındığı aktarıldı.Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden kişinin polisin ateş açması sonucu öldüğü üzerinde durulduğu kaydedildi.Açıklamada, gösterilerde yaralanan 29 yaşındaki eylemcinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

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